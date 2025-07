Fasolki szparagowej nie trzeba nikomu ani przedstawiać, ani polecać. Wszyscy ją znają i lubią. To bardzo wdzięczne warzywo, które można przygotować na różne sposoby. Najlepsza jest młoda fasolka, taka, w której nie ma jeszcze ziaren. Miąższ jest wtedy słodki i soczysty.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Fasolka szparagowa ma wiele witamin i minerałów. Jest też lekkostrawna. Ma też jakże ważny dla naszego układu trawiennego błonnik. No i ten niezrównany smak. Najprostszym sposobem na podanie fasolki jest ugotowanie jej i polanie bułką tartą podsmażoną na maśle. Tym razem jednak podamy fasolkę w pysznym sosie z boczkiem i pomidorami. Fasolkę szparagową po hiszpańsku podajmy z ziemniakami i sałatką z młodej kapusty. Wszystkie składniki na to danie bez problemu kupimy w każdym sklepie.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - fasolka szparagowa po hiszpańsku

Składniki

pół kilograma fasolki szparagowej

250 g wędzonego boczku

1 czerwona papryka

1 cebula

2 ząbki czosnku

3 pomidory

po łyżeczce - czerwonej papryki, ostrej papryki

sól do smaku

2 łyżki oliwy z oliwek

Przygotowanie

Fasolką myjemy i obcinamy zdrewniałe końce. Gotujemy al dente. W tym czasie zdejmujemy skórkę z pomidorów - wystarczy na chwilę zalać je wrzątkiem - i wyjmujemy gniazda nasienne. Kroimy w kostkę. Myjemy paprykę, wyjmujemy z niej nasiona i kroimy ją w kostkę. Siekamy też cebulę i czosnek. Boczek kroimy w kostkę. W głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę, wrzucamy boczek, na średnim ogniu podsmażamy go, aż delikatnie się zarumieni. Wtedy dodajemy cebulę i czosnek - znowu smażymy przez chwilę. Gdy cebula będzie szklista, dodajemy na patelnię pomidory i paprykę. Dusimy pod przykryciem przez ok. 10 minut. Doprawiamy papryką i solą. Fasolkę odcedzamy i wrzucamy na patelnię z warzywami i boczkiem. Dusimy przez ok. 10 minut na wolnym ogniu, żeby smaki się połączyły. Fasolka szparagowa po hiszpańsku gotowa. Smacznego.