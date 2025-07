Jagodowa chmurka to deser, który robi się błyskawicznie i wyśmienicie smakuje. Jest idealnym połączeniem owocowej świeżości, kwaskowatego smaku i słodyczy. Kilka konsystencji, które łączą się w tym deserze daje niezrównane wrażenia smakowe. Jagodową chmurkę można podać po obiedzie, do kawy lub popołudniowej herbaty. Będzie też świetnym, słodkim uzupełniniem wytwornych przyjęć.

Jagodowa chmurka bez pieczenia - przepis

Składniki

Reklama

pół kilograma jagód

100 g gotowych białych bez - 1 opakowanie

140 g biszkoptów języczków - 1 opakowanie

3 galaretki jagodowe - jeśli nie ma, to np. owoce leśne

pół litra śmietanki kremówki

2 łyżeczki żelatyny

2 łyżki cukru pudru

Przygotowanie

Jagody dokładnie myjemy i osuszamy. Prostokątną wysoką formę wykładamy biszkoptami. rozpuszczamy galaretki w połowie ilości wody, która jest podana w przepisie. Ubijamy śmietanę z cukrem pudrem. Żelatynę rozpuszczamy w 5 łyżkach wody i delikatnie podgrzewamy, żeby się rozpuściła. Zimny roztwór wlewamy do śmietany i mieszamy. Kruszymy bezy. Na biszkoptach rozsmarowujemy ubitą śmietanę - 2/3, posypujemy ją 1/3 jagód. Tężejącą galaretkę mieszamy z resztą jagód - łyżkę zostawiamy do dekoracji wierzchu ciasta - i układamy na śmietanie. Na galaretkę idzie druga warstwa śmietany. Posypujemy ją pokruszonymi bezami. Ciasto wstawiamy do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Jagodowa chmurka bez pieczenia gotowa, smacznego!