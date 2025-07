Polska szarlotka jest ceniona nie tylko u nas, ale i na świecie. Została uznana za najlepszy słodki wypiek na świecie w rankingu Taste Atlas w 2024 r. Zajęła pierwsze miejsce wśród 78 ciast, wyprzedzając m.in. amerykański placek jabłkowy i francuską tartę cytrynową.

Pierwsze jabłka - papierówki

Papierówki to wczesna odmiana jabłek. Pojawiają się już w połowie lipca. Jabłka są jasnozielonkawe owoce, a te te najbardziej dojrzałe - białe. Kwaskowaty smak papierówek to powrót do czasów dzieciństwa. Papierówki świetnie nadają się na szarlotkę, na kompot, można z nich zrobić mus lub zawekować na zimę.

Przepis na szarlotkę z papierówek od Jakuba Kuronia

Składniki

400 g mąki pszennej

4 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

200 g masła

200 g cukru

skórka otarta z pomarańczy lub aromat pomarańczowy

1 opakowanie kisielu cytrynowego

1,5 kg kwaśnych twardych jabłek - np. papierówek

Przygotowanie

Mąkę łączymy z żółtkami, masłem, cukrem, proszkiem do pieczenia i aromatem. Wyrabiamy, aż powstanie gładkie, zwarte ciasto. Ciasto dzielimy na dwie części. Jedną część wkładamy do zamrażalnika, drugą wałkujemy i wykładamy na blachę (25 na 35 cm) wyłożoną papierem do pieczenia. Jabłka obieramy, kroimy na ćwiartki i wycinamy gniazda nasienne, a potem kroimy je w kostkę i posypujemy cynamonem. Jabłka układamy na cieście, którym wyłożona jest blacha. Ubijamy pianę z 4 białek. Do piany dodajemy kisiel cytrynowy, delikatnie mieszamy i układamy pianę na jabłkach. Potem na pianę ścieramy na tarce zamrożoną część ciasta. Pieczemy 45 minut w 180 °C grzanie „góra dół”. Smacznego!