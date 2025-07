Chorwacki gulasz pasterski

Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych podróży Polaków. Tamtejsze smaki stają się coraz bardziej popularne. Warto spróbować gulaszu, który jest tradycyjnym daniem chorwackim. Čobanac jest podobny do węgierskiego gogracz (bogrács). Jego nazwa pochodzi od słowa "čoban", które oznacza pasterza.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Čobanac przygotujemy z wołowiny i wieprzowiny. Tradycyjnie robi się go z jagnięciny. Jeśli mamy ochotę, możemy wybrać jeden rodzaj mięsa, taki który nam najbardziej smakuje. Čobanac ma głęboki, pełen umami smak, który zawdzięcza długiemu i powolnemu gotowaniu. A na to w niedzielę możemy sobie pozwolić. Do garnka dołożymy także warzywa, m.in. ziemniaki, dzięki czemu będziemy mieć pełny obiad zrobiony za jednym zamachem. Do tego np. kilka ogórków małosolnych i pyszny obiad gotowy.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - chorwacki kociołek pasterski, czyli čobanac

Składniki

1 kg wieprzowiny - łopatka lub szynka

0,5 kg wołowiny - udziec, krzyżowa lub zrazowa dolna

2 cebule

4 ząbki czosnku

4 ziemniaki

2 czerwone papryki

4 pomidory

2 liście laurowe

1 łyżka słodkiej papryki

1 łyżeczka ostrej papryki

1 łyżeczka kminku

1 litr bulionu warzywnego

Sól, pieprz i inne przyprawy do smaku

2 łyżki smalcu lub 3 łyżki oleju

Przygotowanie

Mięso myjemy, osuszamy i kroimy w większą kostkę. Oczyszczone warzywa kroimy w kostkę. Rozgrzewamy w garnku tłuszcz. Najpierw szklimy cebulę z czosnkiem, potem dodajemy mięso i je obsmażamy. Następnie dodajemy warzywa i podsmażamy wszystko. Dodajemy przyprawy, zalewamy wszystko bulionem. Możemy też dodać czerwone wino. Dusimy pod przykryciem przez ok. 2 godzin na wolnym ogniu, aż mięso będzie miękkie. Smacznego. Chorwacki kociołek pasterski gotowy.