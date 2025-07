Sekret przygotowania tej potrawy tkwi w długim pieczeniu mięsa. Warto też wybrać składniki dobrej jakości. Wtedy to proste danie oczaruje smakiem.

Kleftiko - co to za danie?

Kleftiko to mięso z warzywami pieczone w pergaminie. Skąd taka nazwa? Kiedyś przygotowywali kleftiko greccy partyzanci. Najczęściej piekli tak koźlinę lub jagnięcinę. Zwierzęta zwykle pochodziły z kradzieży, stąd nazwa. "Kleftis" po grecku oznacza "złodziej". Kiedyś kleftiko pieczono w żarze ogniska. Teraz mięso i warzywa owija się starannie pergaminem i tak piecze. W Grecji mówią, że ile domów, tyle przepisów na kleftiko. Każdy trochę inaczej przyprawia mięso. Kleftiko robi się z jagnięciny, baraniny lub koźliny, ale coraz częściej używa się też innych rodzajów mięsa.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Do przygotowania kleftiko proponujemy wziąć np. mięso z udźca indyka albo polędwiczek wieprzowych. Można wziąć też inny rodzaj mięsa, ale pamiętajmy, że do niego dostosujemy czas pieczenia. Mięso upieczemy z ziemniakami i warzywami. Kleftiko podajmy z sałatką z pomidorów lub zieloną sałatą.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - mięso pieczone po grecku, czyli kleftiko

Składniki

1,kg udźca indyka z kością - kroimy na mniejsze kawałki

1 kg ziemniaków

kilka ząbków czosnku

2 czerwona cebule

czerwona papryka

średnia cukinia

1 łyżka suszonego oregano

1 łyżeczka suszonego majeranku

3 listki laurowe

2 ziela angielskie

4 łyżki oliwy extra vergine

1 łyżka soku z cytryny

sól i świeżo zmielony pieprz

Przygotowanie

Mięso myjemy i kroimy na mniejsze części. Nacieramy je solą, przyprawami, sokiem z cytryny oraz dwiema łyżkami oliwy. Odstawiamy. Ziemniaki myjemy, obieramy i kroimy w kostkę. Paprykę myjemy i czyścimy z nasion - też kroimy w kostkę. Obrane ząbki czosnku kroimy na pół. Cukinię myjemy, ale jej nie obieramy - kroimy w grubsze talarki. Warzywa też solimy i mieszamy z przyprawami i pozostałą oliwą. Bierzemy duże naczynie żaroodporne, wykładamy je papierem do pieczenia - papieru ma być dużo, bo przykryjemy nim mięso i warzywa. Na dnie układamy mięso, na to - warzywa. Robimy zgrabny pakunek z papieru, tak by zawartość naczynia była w pełni przykryta. Dla pewności całość przykrywamy jeszcze szczelnie folią aluminiową. Jeśli naczynie ma pokrywkę, także jej używamy Pieczemy przez ok. trzy godziny w piekarniku nagrzanym do 160 stopni. Mięso powinno być po upieczeniu bardzo miękkie. Smacznego! Kleftiko, czyli mięso pieczone po grecku, gotowe.