Takich kotletów rybnych nigdzie nie kupimy. W żadnej restauracji. Te przygotowane w domu chrupiące kotlety rybne, według recepty przekazywanej z matki na córkę, są po prostu mistrzowskie.

Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby są lekkostrawne, a ich mięso ma zazwyczaj niewiele kalorii. Eksperci zalecają, by ryby morskie jeść dwa razy w tygodniu. Ryby mają m.in. selen, jod i magnez, a także witaminy z grupy B. Zawierają też kwasy tłuszczowe omega-3, które maja zbawienny wpływ na układ krwionośny i serce.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Na piątkowy obiad proponujemy chrupiące kotlety rybne. Zachwycają smakiem, są delikatne i mięciutkie. Można je podać z ziemniakami z wody i np. z mizerią lub sałatą. Świetnie sprawdzi się też tutaj jako "zielony" dodatek fasolka szparagowa.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - chrupiące kotlety rybne

Składniki

500 g filetów z dorsza lub innej ryby morskiej

1 jajko

1 czerstwa bułka

bulion lub mleko do namoczenia bułki

ząbek czosnku

dwie łyżki posiekanego koperku lub zielonej pietruszki - zależnie od upodobań, można pomieszać

łyżka posiekanego szczypiorku

po łyżeczce soli, pieprzu i słodkiej papryki

2 łyżeczki soku z cytryny

olej do smażenia

bułka tarta - najlepiej panko i pokruszone płatki kukurydziane do panierowania

Przygotowanie

Bułkę moczymy w mleku lub bulionie. Rybę i odciśniętą bułkę przepuszczamy przez maszynkę, możemy ją też potraktować malakserem, ale trzeba uważać, żeby za bardzo nie rozdrobnić mięsa. Mięso ryby przekładamy do miski, dodajemy jajko, przyprawy, zieleniną i dobrze mieszamy. Formujemy małe, zgrabne kotleciki. Bułkę tartą mieszamy z pokruszonymi płatkami kukurydzianymi. Kotlety panierujemy i smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron po kilka minut. Potem odsączamy je z tłuszczu na papierowym ręczniku. Kotlety można także upiec. Wykładamy je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i delikatnie smarujemy olejem. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez ok. 30 minut. Kotlety rybne gotowe! Smacznego!