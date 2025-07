W wywiadzie udzielonym po wygranej w 3. rundzie turnieju z Danielle Collins, polska tenisistka zachwalała makaron z truskawkami. "Mam swoje ulubione danie, jadłam je w dzieciństwie. To makaron z truskawkami, do tego z jogurtem. Powinniście spróbować, to jest świetne" - mówiła.

Ambasador USA zje makaron z truskawkami

Ambasada USA w Warszawie przegrała zakład z ambasadą RP w Waszyngtonie o to, kto wygra Wimbledon Iga Świątek czy Amerykanka Amanda Anisimova. Tryumf Świątek oznacza, że rzecznik ambasady USA zje porcję makaronu z truskawkami - dania, o którym tenisistka wspominała w czasie turnieju w Londynie.

Truskawki - symbol Wimbledonu

Truskawki są są symbolem Wimbledonu. Co roku, w ciągu zaledwie dwóch tygodni rozgrywek, kibice zjadają ok. 34 tony tych owoców, które podaje się tam tradycyjnie ze śmietanką.

Premier Donald Tusk też je makaron z truskawkami

Kilka minut po zakończeniu finału Iga Świątek - Amanda Anisimova zareagował premier Donald Tusk. "Smacznego!" - napisał na platformie X [dawniej Twitter], załączając zdjęcie... makaronu z truskawkami.

Tak robi makaron z truskawkami Ewa Wachowicz

"Makaron jajeczny ugotować al dente. Polać palonym masłem. Jeżeli chodzi o truskawki, to ja najbardziej lubię lekko rozgniecione widelcem. Do tego trochę kwaśnej śmietany i polewam takim truskawkowym sosem. Oczywiście, truskawki posłodzić do smaku" - powiedziała Ewa Wachowicz Plejadzie.