Kurczak słodko-kwaśny to przepyszny i szybki pomysł na obiad. Ten przepis jest inspirowany kuchnią chińską, ale przystosowany do naszych polskich warunków. Swój wyjątkowy smak zawdzięcza marynacie, do której wkładamy mięso z kurczaka.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kurczak słodko-kwaśny to idealna propozycja na obiad dla całej rodziny. Danie to lubią dzieci i dorośli. Robi się je szybko i nie kosztuje wiele. Podajmy go klasycznie, z ryżem i surówką z młodej kapusty. Będzie pysznie.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak słodko-kwaśny

Składniki:

500 g piersi z kurczaka

1 czerwona papryka

2 średnie marchewki

1 średnia cebula

3 krążki ananasa z puszki

2 cm świeżego korzenia imbiru - może być płaska łyżeczka imbiru w proszku

2 ząbki czosnku

6 łyżek octu ryżowego - jeśli nie mamy, weźmy sok z cytryny

3 łyżki keczupu

2 łyżki cukru lub miodu

4 łyżki oleju

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

sól

garść pokrojonego szczypioru do podania, mogą też być ziarna sezamu

Przygotowanie

Paprykę kroimy na ćwiartki, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w cienkie paski. Cebulę obieramy i kroimy w piórka. Obraną marchewkę kroimy w paseczki. Kroimy też ananasa. Ścieramy imbir, czosnek siekamy. Ocet ryżowy mieszamy z miodem i keczupem, odstawiamy na bok. Piersi z kurczaka kroimy w kostkę, doprawiamy solą i pieprzem; obtaczamy w mące ziemniaczanej. Na dużej patelni rozgrzewamy olej, obsmażamy kurczaka przez ok. 4 minuty. Dodajemy imbir i czosnek, mieszamy i smażymy przez chwilę. Potem na patelnię dodajemy paprykę, marchewkę i cebulę. Znowu starannie mieszamy i smażymy przez kilka minut. Kolejny składnik, który dodajemy na patelnię, to ananas. Znowu smażymy przez chwilę, dokładnie mieszając zawartość patelni. Zmniejszamy ogień, wlewamy na patelnię ocet z keczupem i miodem. Mieszamy, doprowadzamy do wrzenia i potem zmniejszamy ogień. Sos powinien zgęstnieć. Kurczak słodko-kwaśny gotowy. Podajemy z ryżem i surówką. Smacznego!