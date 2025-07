Naleśniki to ulubione danie dzieci. Dorośli też za nimi przepadają. Naleśnik można przygotować na słodko lub wytrawnie. Idealnie komponują się z wieloma dodatkami. Świetnie sprawdzają się jako danie obiadowe, pyszne śniadanie lub przekąska.

Naleśniki - danie szybkie i pyszne

Naleśniki, wbrew pozorom, robi się szybko. Potrzeba zaledwie kilku składników, by wyczarować coś pysznego. Ważne, by naleśniki były jednocześnie elastyczne, puszyste i miękkie. W czym tkwi sekret? Zdradzamy tajny sposób z babcinego zeszytu. Tak przygotowane naleśniki będą świetnie smakowały np. z serem na słodko.

Naleśniki na kefirze - rozwiązanie idealne

Poznajcie najlepszy i sprawdzony przepis na naleśniki. Ciasto jest bardzo łatwe do zrobienia. Kluczowym składnikiem jest kefir. Dokładnie miksujemy składniki, smażymy i gotowe. Te naleśniki można podać z dowolnym farszem, polać miodem czy np. truskawkami zmiksowanymi ze śmietaną.

Dzięki dodatkowi kefiru naleśniki będą idealne. Ciasto dobrze się usmaży, nie będzie się rwało, a przy tym będzie puszyste jak chmurka. Udadzą się każdemu, także osobom, które mają małe doświadczenie w kuchni.

Przepis na naleśniki na kefirze

Składniki

250 g mąki pszennej

3 średnie jajka

2 łyżki masła

500 ml kefiru

2 łyżki cukru

pół łyżeczki soli

50 ml wody gazowanej

masło klarowane lub olej do smażenia

Przygotowanie

W misce mieszamy sypkie składniki. Roztapiamy masło. W osobnej misce miksujemy kefir, jajka, masło i wodę gazowaną. Do zmiksowanej masy dodajemy suche składniki i mieszamy szpatułką lub łyżką. Na rozgrzanej patelni rozpuszczamy niewielką ilość tłuszczu, dbamy o to, by była równomiernie natłuszczona. Ciasto wlewamy chochelką na patelnię i dobrze je rozprowadzamy. Naleśniki smażymy po 2 minuty z każdej strony. Gotowe.