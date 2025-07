Pomidory teraz pysznią się czerwienią i kuszą soczystym miąższem. Teraz jest czas, by się nimi cieszyć. Oczywiście jemy je na surowo. Ale pomidory to wspaniały składnik wielu ciepłych dań.

Likopen - pomidorowy skarb

Pamiętajmy, że pomidory wprost trudno przecenić. Nie dość, że są bogate w witaminy i składniki mineralne, m.in. potas, to jeszcze zawierają likopen - organiczny związek chemiczny z grupy karotenoidów, który jest silnym przeciwutleniaczem, pomagającym chronić przed chorobami serca, nowotworami i opóźniającym proces starzenia się skóry.

Reklama

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Faszerowane pomidory to pełne danie obiadowe, możemy je podać np. z ryżem, makaronem lub ziemniakami - co kto lubi. Składniki bez problemu kupimy w każdym sklepie. Do faszerowania wybieramy pomidory duże i jędrne. Ważne, żeby nie miały uszkodzonej skórki. Faszerowane pomidory są delikatne, aromatyczne i po prostu rozpływają się w ustach. Robi się to danie o wiele szybciej niż gołąbki, czyli faszerowana kapustę. Zapraszamy do gotowania!

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - faszerowane pomidory

Składniki

8 średnich lub dużych pomidorów - liczymy po dwa na osobę

600 g mięsa mielonego - może być drobiowe lub wieprzowe

2 cebule

2 jajka

4 łyżki bułki tartej

2 ząbki czosnku

suszona bazylie, papryka słodka i ostra, pieprz, sól

olej do smażenia

Przygotowanie

Pomidory myjemy. Odcinamy część, z której wyrastały liski. Miąższ ze środka wybieramy łyżeczką, ale tak, by nie naruszyć skórki. Górną część pomidora zostawiamy - będzie potrzebna. Nie wyrzucamy także miąższu. Posiekaną cebulę i ząbek czosnku podsmażamy na oleju. Gdy się delikatnie zezłocą, przekładamy do miski z mięsem. Do mięsa dodajemy bułkę tartą, jajka i przyprawy. Wyrabiamy na jednolitą masę. Mięsem nadziewamy pomidory, potem każdy pomidor z nadzieniem przykrywamy jego górną częścią. Pomidory wkładamy do posmarowanego oliwą naczynia żaroodpornego. Polewamy przetartym miąższem wymieszanym z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Skrapiamy też olejem lub oliwą z oliwek. Pieczemy ok. godziny w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Na 10 min. przed końcem pieczenia możemy posypać pomidory serem i jeszcze zapiec. Faszerowane pomidory gotowe, smacznego.