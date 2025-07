Truskawki są dobre w każdej postaci. Te słodkie, soczyste owoce mają niezwykły aromat, który świetnie konserwuje się w przetworach.

Truskawki na zimę

Co robimy z truskawek na zimę? Przede wszystkim dżemy. Są słodkie, aromatyczne i pachną latem. Można zrobić też sok lub kompot. Czy próbowaliście kiedyś truskawek w syropie? Są naprawdę pyszne. Można je dodać do naleśników, będą ozdobą ciast i deserów. Można też wyjadać łyżeczką prosto ze słoika.

Truskawki w syropie - najważniejsze są proporcje

Przepis na truskawki w syropie jest naprawdę prosty. Jest jednak coś, co trzeba wiedzieć koniecznie. Diabeł, jak zawsze, tkwi w szczegółach. Chodzi o proporcje. Jest na nie prosty wzór - 2:1:2, czyli na dwa kilogramy truskawek bierzemy kilogram cukru i dwie szklanki wody. Porcje można pomnożyć.

Przepis na truskawki w syropie

Składniki

2 kg truskawek - wybierzmy raczej te mniejsze

1 kg cukru

2 szklanki wody

Przygotowanie

Truskawki dokładnie myjemy, osuszamy i odrywamy szypułki. Przygotowujemy słoiki - dokładnie je myjemy i wyparzamy; przykrywki też. Do słoików wkładamy dość ciasno truskawki, ale uważamy, by ich nie pognieść. Robimy syrop. Do garnka wlewamy wodę, wrzucamy cukier i doprowadzamy wodę do wrzenia. Gdy syrop się zagotuje, od razu zalewamy nim truskawki w słoikach. Słoiki szczelnie zakręcamy. Pasteryzujemy słoiki przez ok. 10 minut w garnku z wrzącą wodą Potem słoiki wyjmujemy i ustawiamy nakrętkami do dołu. Zostawiamy do ostygnięcia.