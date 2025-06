To jest ten czas, gdy zajadamy się ogórkami małosolnymi. Można je jeść same, tak po prostu, ze słoika, dodawać do sałatek, do kanapek. Z ogórków małosolnych zrobimy też świetną zupę ogórkową. Jest delikatniejsza niż ta z mocno ukiszonych ogórków, mniej kwaśna i orzeźwiająca.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Zupa ogórkowa to klasyka polskiej kuchni, wiadomo to nie od dziś. Jest bardzo lubiana. Gdy nadchodzi lato, warto spróbować zupy z ogórków małosolnych. Tę zupę możemy przygotować np. na rosole, który mamy jeszcze z niedzieli. Można też zrobić szybko delikatny bulion np. na drobiowych skrzydełkach. Do zupy dodajemy dużo świeżego, posiekanego koperku i śmietanę. Do tego pajda świeżego chleba i pyszny, wakacyjny obiad gotowy.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - ogórkowa z małosolnych

Składniki

6 skrzydełek kurczaka

dwie marchewki

por

cebula

dwa ząbki czosnku

dwie łyżki masła

pęczek koperku

200 ml śmietany do zupy

ćwiartkę selera

500 g ogórków małosolnych

6 ziemniaków

dwa listki laurowe, trzy ziarenka ziela angielskiego, kilka ziaren pieprzu

Przygotowanie

Skrzydełka myjemy, wrzucamy do 2 l wody razem z listkami laurowymi, pieprzem i zielem angielskim oraz zieloną częścią pora. Gotujemy do miękkości. W tym czasie obieramy warzywa, marchewki i seler ścieramy na tarce o dużych oczkach, siekamy białą część pora i czosnek. Ogórki małosolne ścieramy na tarce o grubych oczkach. Obieramy ziemniaki i kroimy w kostkę. Gdy skrzydełka zaczną mięknąć, wrzucamy do garnka z wywarem ziemniaki, a wyciągamy zieloną część pora. Solimy delikatnie, bo ogórki są też słone. Na patelni rozgrzewamy łyżkę masła i podsmażamy pora oraz czosnek, potem dodajemy marchewkę i seler. Podsmażamy chwilę i dodajemy do wywaru, gdy ziemniaki już będą miękkie. Gotujemy dalej. Na patelnię znowu dajemy łyżkę masła i starte ogórki małosolne. Podsmażamy i dodajemy do garnka z zupę - pamiętajmy, że ziemniaki powinny być już miękkie. Gotujemy jeszcze ok. 5 minut i zestawiamy z ognia. Kilka łyżek zupy rozrabiamy w kubku ze śmietaną i wlewamy tak zahartowana śmietanę do zupy. Doprawiamy zupę do smaku. Podajemy ogórkową z małosolnych suto posypaną koperkiem. Smacznego!