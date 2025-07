Kalafior to jedno z najpopularniejszych warzyw w polskiej kuchni. Króluje kalafior gotowany, podawany ze zrumienioną na maśle bułką tartą. Popularność zyskują także steki z kalafiora. Jest jednak jeszcze jeden, przepyszny i łatwy sposób na kalafiora. Trzeba go spróbować koniecznie.

Bardzo zdrowa kalafiorowa róża

Kalafiora można jeść na surowo lub gotować, dusić, smażyć czy piec. Warto go włączyć do swojego menu, bo jest bardzo zdrowy. Kalafior w 90 proc. składa się z wody. W 100 gramach zawiera jedynie 25 kcal. Ma dużo witaminy C oraz m.in. witaminę B6 i K, a także potas i wapń oraz mnóstwo błonnika. Błonnik w kalafiorze wspiera trawienie i reguluje poziom cholesterolu. Kalafior ma również właściwości antyoksydacyjne i niski indeks glikemiczny. Kalafior to warzywo z rodziny kapustnych. Jadalną częścią kalafiora jest jego róża, czyli kwiatostan składający się z licznych, mięsistych pędów kwiatowych, które nie rozwinęły się w kwiaty.

Kalafior z piekarnika - danie idealne

Kalafior z piekarnika to prosty sposób na zdrowy, smaczny, tani i zarazem wykwintny posiłek. Kilka składników i trochę czasu na pieczenie. To danie praktycznie robi się samo. Zależnie od tego, jakie damy do kalafiora przyprawy, tak zmieni się jego smak. Trzeba podkreślić, że upieczony kalafior zyskuje nowy, smakowy wymiar - staje się kremowo-orzechowy. Jeśli podamy do niego sos na bazie tahini, czyli pasty z podprażonych ziaren sezamu, poczujemy się jak w smakowym raju.

Kalafior z piekarnika zapiekany z serem - przepis

Proponujemy przygotowanie kalafiora zapiekanego z sosem beszamelowym i serem. To będzie pełnowartościowe, obiadowe danie. Przygotujemy je bez zbędnego nakładu pracy. Można powiedzieć, że w pewnym momencie ten kalafior po prostu "robi się sam".

Składniki

kalafior,

50 g masła,

2 łyżki mąki pszennej,

2 szklanki mleka,

150 g sera żółtego,

sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Przygotowanie

Kalafior czyścimy z liści i dzielimy na różyczki. Wrzucamy kalafior na ok. 10 min do wrzącej wody. Gotujemy al dente, pilnujemy, żeby kalafiora nie rozgotować. Podgotowany kalafior odcedzamy. Robimy beszamel. W rondelku podgrzewamy masło, dodajemy mąkę i energicznie mieszamy. Potem ciemną stróżką wlewamy mleko, nadal dokładnie mieszając, żeby nie było grudek. Beszamel jest gotowy, gdy zgęstnieje. Doprawiamy go solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Różyczki kalafiora przekładamy do naczynia żaroodpornego, polewamy sosem beszamelowym i posypujemy startym serem. Tak przygotowany kalafior wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni Celsjusza i pieczemy ok. 25 minut - wierzch powinien się apetycznie zarumienić. Pieczony kalafior gotowy. Smacznego!