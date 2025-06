Rosół to zupa wszechobecna. Zjemy rosół w restauracjach i barach, ale wiadomo, najlepszy jest przygotowany w domu. Rosół nie lubi pośpiechu, dlatego gotowanie najlepiej zacząć w niedzielne przedpołudni.

Jak ugotować rosół idealny?

Przepisów na rosół jest wiele. Właściwie każda pani domu ma swój sposób na tę tradycyjną polską zupę. Jada się rosół najczęściej z makaronem, ale są też tacy, którzy pałaszują rosół z ryżem lub ziemniakami. Świetnie też smakują lane kluski na rosole. Rosół gotujemy długo, najlepiej z mieszanych mięs, które zalewamy zimną wodą. I oczywiście dużo warzyw oraz aromatyczne przyprawy. Oraz dużo cierpliwości.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Rosół to zupa ekonomiczna. Z mięsa, które gotowało się w rosole, możemy przyrządzić pyszną potrawkę, zrobić z niego nadzienie do pierogów lub naleśników. Jeśli zostanie nam rosół na następny dzień, będzie doskonałą bazą do innej zupy, np. pomidorowej. A z warzyw, które gotowały się w rosole, przyrządzimy pyszną sałatkę.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - rosół jak u mamy

Składniki

pół kurczaka

pół kg wołowiny rosołowej

3 duże marchewki

2 korzenie pietruszki

1 średnia cebula - 130 g

por - średni

pół średniej bulwy selera

2 duże ząbki czosnku

2 litry wody

garść natki pietruszki lub/oraz świeży lubczyk

przyprawy i zioła: 2 listki laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, łyżeczka ziaren pieprzu, 2 łyżeczki soli, mogą być suszone grzyby

Przygotowanie

Mięso myjemy, zalewamy zimną wodą i gotujemy. W trakcie gotowania zdejmujemy z wierzchu szumowiny. Po 5 minutach od zagotowania się wody, dodajemy obrane warzywa. Cebulę przekrajamy na pół i podpiekamy na patelni. Dodajemy do rosołu. Dodajemy przyprawy. Zmniejszamy moc palnika do takiej, by rosół tylko lekko mrugał - bez pokrywki. Gotujemy rosół ok. 2 godzin. Po tym czasie dodajemy sól i lubczyk. Gotujemy jeszcze przez ok. 20 minut. Rosół gotowy.