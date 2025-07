Fasolka szparagowa nigdy tak dobrze nie smakuje, jak latem. Na obiad we wtorek podajmy więc fasolkę szparagową "na bogato". Będzie to pyszne letnie, obiadowe danie. Do tego ziemniaki posypane koperkiem, ogórek małosolny i jest wspaniale. A do popicia kubek kefiru!