Przed nami wakacje, warto więc przed podróżami np. południe Europy, gdzie pija się dużo kawy, wiedzieć, co i jak. O poranku z barów wydobywa się tam kuszący zapach świeżo parzonej kawy.

Co to jest espresso?

Espresso to bardzo intensywny napój kawowy. Podawane jest w malutkich, ogrzanych filiżankach o pojemności około 50 ml. Przygotowuje się tę kawę w ekspresie pod wysokim ciśnieniem. Espresso jest bardzo aromatyczne, ma bogaty smak. Taką kawę uwielbiają np. Włosi, Hiszpanie czy mieszkańcy Argentyny.

Dlaczego razem z filiżanką espresso podaje się wodę?

Wodę podaje się z espresso nie bez przyczyny. Chodzi o to, by oczyścić usta przed wzięciem pierwszego łyka kawy. Tak więc najpierw łyk wody, a dopiero potem kawa. Dzięki temu będziemy mogli w pełni cieszyć się smakiem i aromatem tego wspaniałego napoju. Warto pić wodę małymi porcjami przed każdym łykiem kawy. Woda może być gazowana lub bez gazu - to nie ma znaczenia. Kiedy zaczęto podawać wodę do espresso? Wersji tej historii jest wiele, wg jednej z nich stało się to we Włoszech na początku XX wieku. Wg innej, wszystko zaczęło się w Wiedniu w wieku XVIII.

Co to jest espresso lungo?

Jeśli espresso jest dla nas za mocne, poprośmy o espresso lungo. Espresso lungo, inaczej "przedłużone espresso", to kawa przygotowywana z tej samej ilości kawy co tradycyjne espresso, ale z użyciem większej ilości wody. W efekcie otrzymujemy napój o większej objętości i łagodniejszym smaku.