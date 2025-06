Pomysły na danie obiadowe mogą się szybko wyczerpać. Warto więc skorzystać z podpowiedzi. Proponujemy na środę na obiad zapiekankę z klopsikami w sosie pomidorowo-śmietanowym.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Ta zapiekanka wymaga niewiele pracy, a efekt jest naprawdę bardzo smakowity. Makaronu nie trzeba gotować, "dojdzie" w piekarniku w sosie. Klopsiki zrobimy z mięsa drobiowego, bez dodatku bułki - samo mięso i przyprawy. To świetny pomysł na tani, pełen smaku obiad. Zapiekanka z klopsikami kosztuje niewiele i można się nią spokojnie najeść. A składniki kupimy bez problemu w pobliskim sklepie. Zapiekankę podajmy z surówką.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - zapiekanka z klopsikami

Składniki

40 dag mielonego mięsa drobiowego - może to też być np. wieprzowina

20 dag makaronu - np. penne lub świderki

1 spory por - biała część

2 szklanki mleka

1 szklanka śmietany do zup

40 g startego, ostrego żółtego sera

1 jajko

garść drobno posiekanej natki pietruszki

garść posiekanej dymki - zielona część

2 ząbki czosnku

1 łyżka masła

2 łyżki pszennej mąki

szklanka passaty pomidorowej

sól, pieprz, bazylia

Przygotowanie

Pora myjemy i kroimy na cienkie plasterki. Smażymy go na maśle w garnku. Dodajemy mąkę, mieszamy. Gdy mąka z masłem ładnie się połączy, wlewamy mleko, śmietankę i passatę. Zagotowujemy sos, doprawiamy do smaku, odstawiamy do przestudzenia. Do mięsa dodaj jajko, natkę, przeciśnięty przez praskę czosnek i przyprawy. Kulamy z mięsa malutkie pulpeciki. Do przestudzonego sosu dodajemy starty ser i mieszamy. Naczynie żaroodporne smarujemy masłem, wsypujemy makaron i wlewamy na to sos - cały makaron ma być nim pokryty. Na wierzchu układamy klopsiki. Naczynie wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 stopni i zapiekamy ok. pół godziny, aż wierzch zapiekanki będzie złocisty. Smacznego. Zapiekanka z klopsikami gotowa.