Sezon truskawkowy w pełni. Trzeba z tego korzystać i najeść się tych pysznych i zdrowych owoców do syta.

Pyszna kuchnia siostry Anastazji

Siostra Anastazja to zakonnica, która ma na swoim koncie wiele książek kucharskich. Jej przepisy na proste, domowe dania, które przywołują najpiękniejsze wspomnienia, biją rekordy popularności. Dlatego warto spróbować zupy truskawkowej, którą poleca siostra Anastazja. Zupę truskawkową siostry Anastazji można podać z makaronem zrobionym z naleśników, z makaronem, ryżem, lanymi kluseczkami lub groszkiem ptysiowym.

Jakie wartości mają truskawki?

Sezon truskawkowy trwa krótko. Te owoce są niezwykle zdrowe. Zawierają mnóstwo witaminy C, witaminy z grupy B, kwas foliowy, witaminy A i E oraz kwas pantotenowy. Truskawki są niskokaloryczne.

Zupa truskawkowa siostry Anastazji - przepis

Składniki:

0,5 kg truskawek,

100 g cukru,

10 g mąki ziemniaczanej,

200 ml śmietanki 30 proc.,

800 ml wody

Przygotowanie

Truskawki starannie myjemy i usuwamy szypułki. Osuszamy. Zagotowujemy w garnku wodę z cukrem. W kubku rozrabiamy mąkę ziemniaczaną z 2 łyżkami zimnej wody. Wlewamy do wrzątku i mieszamy, aż powstanie rzadki kisiel. Zestawiamy garnek ze źródła ciepła i pozostawiamy kisielek do ostygnięcia. Do zimnego kisielu dodajemy śmietankę i truskawki. Całość miksujemy. Smacznego.