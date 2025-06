W codziennym gotowaniu chodzi o to, by jeść smacznie i zdrowo, a potrawy nie były ani pracochłonne, ani drogie. Pamiętajmy, że kuchnia domowa to jest to. Dziś inspirujemy się kuchnią śląską.

Co to jest ciapkapusta?

Ciapkapusta, zwana też panczkrautem lub ciaperkapustą, to jedna z najbardziej typowych potraw kuchni śląskiej. Może nie wgląda bardzo elegancko, ale jest przepyszna. Tradycyjnie łączy się ugotowaną kiszoną kapustę z gotowanymi ziemniakami oraz podsmażonym boczkiem z cebulką.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Składniki do przygotowania tego pysznego dania kupimy w każdym sklepie spożywczym. Ciapkapustę można ją podać np. z kotletem mielonym, ale jeśli do naszej zmodyfikowanej wersji dodamy kiełbasę i boczek, będzie pełnym daniem. Proponujemy ciapkapustę z młodej kapusty, choć oryginalnie przygotowuje się ją z kapusty kiszonej. Oczywiście nie zapominamy też o surówce - świetnie będą tu pasować np. ogórki małosolne, mizeria lub pomidory z cebulką.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - ciapkapusta z młodej kapusty

Składniki

główka młodej kapusty

kilogram ziemniaków

1 duża cebula

pęczek koperku

smalec lub olej do smażenia - 2 łyżki

100 g boczku surowego wędzonego

200 g kiełbasy śląskiej

łyżka octu jabłkowego

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy, myjemy i gotujemy do miękkości. Kapustę szatkujemy i gotujemy w osolonej wodzie do miękkości w garnku pod przykryciem. Nie wlewamy dużo wody od razu do garnka z kapustą. Wlejmy dwie szklanki i poczekajmy. W trakcie gotowania kapusta zmniejszy swoją objętość. Cebulę kroimy w kostkę i podsmażamy. Gdy się zeszkli, dodajemy na patelnie pokrojoną kiełbasę oraz boczek. Podsmażamy, aby cię lekko zrumieniły. Ziemniaki odcedzamy i ugniatamy. Odcedzamy kapustę. Łączymy kapustę z ugniecionymi ziemniakami, usmażoną kiełbasą z cebulą i boczkiem. Dodajemy posiekany koperek, doprawiamy do smaku. Gotowe.