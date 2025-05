Na początek wyjaśniamy, co to za sposób przygotowania ryby. Pieczenie w papilotach to metoda beztłuszczowa. Rybę wkładamy w zawiniątko z papieru do pieczenia, do środka dodajemy przyprawy, można też dołożyć jakieś delikatne warzywo. Tak przygotowana ryba jest pyszna, delikatna i niskokaloryczna.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Ryby upieczone w papilotach, czyli sakiewkach z pergaminu, mają intensywny aromat i wyrazisty smak. Pieką się w sosie własnym i absorbują smak dodatków, które włożymy do papilotów. O tym, że ryby warto jeść, nie trzeba nikogo przekonywać. Mają delikatne, dietetyczne mięso, zdrowe kwasy omega 3 i mnóstwo innych zalet. Są też pyszne. Do takiej ryby podajemy np. ziemniaki z wody i surówkę. W podany tu sposób można przygotować także inną rybę, nie tylko łososia. Można np. wybrać dorsza, wtedy do sakiewki warto dołożyć trochę np. masła, bo dorsz ma chude mięso.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - łosoś w papilotach

300 g filetu z łososia bez skóry - potrzebujemy dwóch filetów, po ok. 150 g każdy

1 łyżeczka suszonego mielonego chili

2 łyżki oliwy z oliwek

50 g świeżego szpinaku

biała część pora

100 g pieczarek

cytryna (do podania)

1 szczypta soli

ząbek czosnku

pieprz

Przygotowanie

Szpinak, przeciśnięty przez praskę czosnek, pokrojone pieczarki i posiekanego pora podsmażamy na oliwie, doprawiamy solą i pieprzem. Na blasze do pieczenia rozkładamy papier do pieczenia. Kładziemy na nim płat łososia, na to warzywa, przykrywamy drugim płatem łososia. Przykrywamy drugim arkuszem papieru i tworzymy zgrabny pakunek, zwijając brzegi pergaminu. Pakunek z rybą wkładamy do piekarnika. Pieczemy przez ok. minut w temperaturze 165–175°C. Przed podaniem odwijamy rybę z pergaminu. Możemy ją skropić sokiem z cytryny. Smacznego.