Co na obiad? Czasem trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zwłaszcza że domownicy nie zawsze pomagają, twierdząc, że im wszystko jedno. Podpowiadamy, jak przygotować pyszne i proste dania obiadowe. Łatwe do zrobienia i niedrogie. Na wtorek proponujemy naleśniki z serem i truskawkami. Te przepyszne owoce już są!