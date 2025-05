Botwinka, czyli młode buraczki, to warzywo które jest nie tylko pyszne, ale i zdrowe. To po prostu skarb. Przygotowuje się z niej przepyszna zupę. Oto botwinka jak u mamy. Dodatek jajek do tej zupy sprawia, że staje się pełnym daniem obiadowym.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Botwinka, podobnie jak buraki, to prawdziwa witamin i składników odżywczych. Botwinkę najlepiej jeść, kiedy jej liście są miękkie, a buraczki są jeszcze maleńkie. Botwinka, czyli liście buraka ćwikłowego, jest bogata w witaminy - A, C, K, B2, B6, niacynę - i minerały - żelazo, mangan, cynk, miedź, magnez, wapń, potas. Dodatkowo zawiera bioaktywne związki, które mogą wspierać zdrowie układu pokarmowego, sercowo-naczyniowego i układu odpornościowego. Zupę z botwinki można przygotować np. na rosole, który został nam z niedzieli.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - botwinka jak u mamy

Składniki

1 łyżka oliwy lub masła

pół kilograma ziemniaków

1 marchewka

1 litr bulionu

1 pęczek botwinki wraz z buraczkami

1 łyżka soku z cytryny

1/2 łyżeczki zmielonego pieprzu

125 ml śmietanki 18 proc. do zup i sosów

2 łyżki posiekanego koperku

Przygotowanie

Botwinkę dokładnie płuczemy, czyścimy buraczki. Obieramy pozostałe warzywa. Ziemniaki kroimy w kostkę. W garnku podsmażamy ziemniaki na rozgrzanym oleju lub maśle. Ścieramy marchewkę na tarce o dużych oczkach. Dodajemy do ziemniaków i smażymy chwilę. Wlewamy bulion - np. ten, który został nam z niedzieli lub bulion z kostki - i zagotowujemy. Gotujemy przez ok. 5 minut. Liście botwinki kroimy w paski, buraczki - na plasterki. Buraczki dodajemy do wywaru z ziemniakami i gotujemy przez kilka minut. Następnie dodajemy posiekane liście botwinki i gotujemy do miękkości warzyw. Doprawiamy zupę zmielonym pieprzem oraz - w razie potrzeby - solą. Dodać sok z cytryny, śmietankę oraz posiekany koperek. Botwinkę podajemy z jajkiem na twardo.