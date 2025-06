Gdy przychodzimy po pracy lub po szkole do domu, mamy ochotę w miarę szybko zjeść coś dobrego i ciepłego. Ważne też, żeby przygotowanie obiadu nie zajęło wiele czasu i by danie nie było drogie. Mamy dla Was świetną propozycję na wtorek.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Placuszki i racuchy kojarzą nam się z ciepłem domowego ogniska. To idealny komfort food. Po ich zjedzeniu rodzina będzie zadowolona. W samych placuszkach z piersi kurczaka przemycimy trochę warzyw. Jeśli do placuszków podamy jeszcze ugotowane warzywa i jakąś surówkę, będziemy mieć pełnowartościowy, świetnie zbilansowany obiad. I przy tym niedrogi, a składniki kupimy w pobliskim sklepie.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - placuszki z piersi kurczaka

Składniki

2 duże piersi z kurczaka

posiekana zielenina - koperek, pietruszka

połowa papryki czerwonej świeżej

duża cebula

2 łyżki mąki pszennej

łyżka mąki ziemniaczanej

10 dkg sera żółtego startego na tarce,

2 jajka

łyżka majonezu

olej do smażenia

Przygotowanie

Piersi z kurczaka kroimy w drobną kostkę. Jajka roztrzepujemy z mąką ziemniaczaną i pszenną oraz majonezem. Ciasto doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy do masy pokrojonego kurczaka i odstawiamy na chwilę. Potem wrzucamy posiekane drobno warzywa - cebulę i paprykę - oraz posiekaną zieleninę. Dodajemy również starty ser. Starannie mieszamy. Rozgrzewamy olej na patelni. Na rozgrzany olej nakładamy łyżką stołową masę mięsną - 1 placuszek to ok. 1,5 łyżki. Placuszki z piersi kurczaka smażymy na złoty kolor z obu stron. Odsączamy z oleju na ręczniku papierowym.