Kotlety mielone to polska klasyka. Często goszczą w obiadowym menu. A gdyby tak zrobić je trochę inaczej, niż zwykle? Kotlety mielone z cukinią zachwycają smakiem. Są miękkie i bardzo soczyste. Mają też chrupiącą otoczkę. Staną się na pewno obiadowym hitem

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Składniki na kotlety mielone z cukinią kupimy z łatwością w pobliskim sklepie. Zrobimy je w kilka chwil. Dodatek cukinii do mięsa sprawi, że uzyskamy trudną do osiągnięcia soczystość kotletów. Można je zrobić z ulubionego mięsa - może to być wołowina, wieprzowina lub mięso drobiowe, np. z piersi kurczaka lub z udźca indyka. Kotlety mielone z dodatkiem cukinii świetnie komponują się z ziemniakami i np. z mizerią. Będą też doskonale smakować z buraczkami. Ich zaletą jest też to, że dzięki dodatkowi cukinii "przemycimy" do menu dzieci więcej warzyw. Bo mielone lubią przecież wszyscy, dzieci też. Przygotowanie tych kotletów jest bardzo proste. W mig będziemy mieć pyszne danie obiadowe. Musimy jednak pamiętać o tym, by dokładnie odcisnąć cukinię przed dodaniem jej do mięsa.

Reklama

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety mielone z cukinia

Składniki

750 g mielonego mięsa

1 średnia cukinia

1 mała cebula

2 ząbki czosnku

3-4 łyżki tartej bułki

1 łyżka oleju

sól

świeżo zmielony pieprz

jeśli lubimy, możemy dodać do kotletów posiekaną zieloną pietruszkę lub koperek

olej do smażenia

tarta bułka do panierowania kotletów

Przygotowanie

Cukinię dokładnie myjemy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Delikatnie ją solimy, mieszamy i odstawiamy na 10 minut. Po tym czasie dokładnie odciskamy sok z cukinii. Cebulę ścieramy na tarce, czosnek przeciskamy przez praskę. Do miski z dokładnie odciśniętą cukinią wkładamy mięso, dodajemy jajka, cebulę i czosnek, przyprawy oraz tartą bułkę. Bardzo dokładnie wyrabiamy masę mięsną. Powinna stać się gładka. Zwilżamy ręce wodą i formujemy zgrabne kotlety - najpierw kulka, którą potem delikatnie spłaszczamy dłonią. Kotlety panierujemy w bułce tartej i smażymy na rozgrzanym oleju na średnim ogniu po kilka minut z każdej strony. Mają być złociste. Pamiętajmy, kotletów nie dociskamy podczas smażenia do patelni, bo wypłynie z nich sok. Przed podaniem odsączamy tłuszcz ze smażenia kotletów na papierowym ręczniku. Smacznego!