Kotlety schabowe cieszą się ogromna popularnością. Otoczone złocistą panierką kruche mięso podawane z ziemniakami i np. zasmażaną kapustą to polska klasyka obiadowa. W czasach PRL-u, kotlet schabowy był już prawdziwym królem na polskich stołach.

Zdrowy i pyszny obiad dla rodziny

Przepis na kotlety schabowe podawała w swojej słynnej książce kucharskiej "365 obiadów za pięć złotych" z 1860 r. Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Kotlet schabowy zaczęto przygotowywać na ziemiach polskich na wzór panierowanego sznycla wiedeńskiego, czyli cienko rozbitego kawałka cielęciny, panierowanego w bułce tartej i usmażonego. Proponujemy na niedzielny obiad wariację na temat kotleta schabowego. Zamiast usmażyć kotlety schabowe na patelni, upieczemy je w piekarniku. Przepis jest prosty, a kotlety schabowe tak przygotowane wychodzą pyszne, mięciutkie i chrupiące. Mają też zdecydowanie mniej kalorii niż te smażone na patelni.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety schabowe z piekarnika

Składniki

około 600 g schabu - czyli 6 kotletów

3 jajka

kilka łyżek tartej bułki - polecamy

kilka łyżek mąki

słodka papryka, pieprz, łyżka musztardy, czosnek granulowany

6 łyżek oleju roślinnego

Przygotowanie

Schabowe rozbijamy delikatnie - uważajmy, by nie podziurawić mięsa. Każdy kotlet posmarujmy odrobinę musztardą, posypmy solą, słodką papryką i odrobiną czosnku. Wmasujmy przyprawy w mięso. Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 200 stopni - góra dół. W tym czasie, gdy piekarnik się nagrzewa, panierujemy kotlety - najpierw obtaczamy je w mące, potem - w jajku, a na końcu - w tartej bułce. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia. Kotlety delikatnie smarujemy olejem z obu stron - np. silikonowym pędzelkiem; trzeba to robić delikatnie, żeby nie zetrzeć panierki. Układamy kotlety schabowe na blasze. Pieczemy kotlety w rozgrzanym piekarniku przez ok. 10 minut z każdej strony - czyli mięso musimy obrócić. Gdy będą złociste, podajemy kotlety schabowe z ulubionymi dodatkami.