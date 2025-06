Każdy ma swój sposób na kotlety mielone. Trochę inne przyprawy, cebula do środka surowa albo podsmażana, więcej jajka, mniej jajka... Ważne jest przede wszystkim to, żeby tak zrobić kotlety mielone, by nie były suche, a panierka idealnie się przyrumieniła i chrupała jak należy.

Zdrowy i pyszny obiad dla rodziny

Trzy składniki pysznego dania - kotlety mielone, młode ziemniaki i mizeria. Nic więcej nie trzeba, może tylko przydałaby się szklanka kompotu z rabarbaru. Taki obiad jest pyszny, zdrowy i wcale dużo nie kosztuje. Wszystkie składniki kupimy bez problemu w sklepie. W sobotę rodzina będzie zachwycona takim obiadem. A jeśli zostanie trochę kotletów, to można je zjeść na kolację, np. na kanapce.

Jak zrobić idealne kotlety mielone?

Ważne jest użycie dobrej jakości mięsa. Uwaga, nie może być zbyt chude! Nie zapominajmy też o namoczonej w mleku i dobrze odciśniętej bułce. Dodatek startej, surowej cebuli nada mięsu aromatu i sprawi, że kotlety będą wilgotne. Z kolei Magda Gessler dodaje do mięsnej masy, z której smaży kotlety mielone, posiekaną cebulę podsmażoną na maśle. Kotlety będą pulchne, jeśli starannie wyrobimy mięso. Chrupiącą skórkę uzyskamy, panierując je w grubiej startej bułce. Można też do panierki dodać trochę pokruszonych płatków kukurydzianych.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - soczyste mielone z chrupką panierką

Składniki

1 mała bułka - np. czerstwa kajzerka

mleko do namoczenia bułki

1/2 kg mięsa mielonego - szynka lub łopatka wieprzowa

1 średnia cebula

1 ząbek czosnku

1 jajko

1 łyżeczka soli, pieprz, majeranek

bułka tarta do obtoczenia, można do niej dodać trochę pokruszonych płatków kukurydzianych

do smażenia - smalec, klarowane masło lub olej

Przygotowanie

Cebulę ścieramy na tarce. Czosnek przeciskamy przez praskę. Kajzerkę moczymy w mleku. Gdy zmięknie, starannie ją odsączamy. W misce łączymy mięso, bułkę, jajko, cebulę, przyprawy. Bardzo dokładnie wyrabiamy masę mięsną. Ma być gładka i napowietrzona. Jeśli jest zbyt wilgotna, możemy dodać trochę bułki tartej, ale nie sypmy od razu dużo. Bułka napęcznieje i wyciągnie wilgoć z masy mięsnej. Z mięsa formujemy kotlety - najpierw robimy kulkę, potem ją lekko spłaszczamy. Z tej porcji powinno wyjść osiem średnich kotletów mielonych. Kotlety obtaczamy w tartej bułce i smażymy na gorącym tłuszczu. Smażymy na średnim ogniu po kilka minut z każdej strony. Jeśli rumienią się zbyt szybko, zmniejszamy moc palnika. Kotletów nie dociskamy do patelni, bo tracą wtedy wilgotność. Podajemy kotlety mielone gorące, prosto z patelni.