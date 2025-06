Łosoś i ziemniaki to idealne połączenie. Mamy od razu pełnowartościowy obiad. Ryby trzeba jeść, mają mnóstwo wartości odżywczych i jakże ważne dla naszego zdrowia kwasów tłuszczowych omega-3.

Zdrowy i pyszny obiad dla rodziny

Zapiekanki są niedrogie i proste w przygotowaniu. Można robić je z różnych składników - z ziemniakami, ryżem czy makaronem jako podstawą. Do tego warzywa, mięso lub ryba i mamy danie pyszne, proste i sycące. A nawet wykwintne. Zapiekanka, to jest to! Składniki bez problemu kupimy w każdym większym sklepie. Ten przepis na zapiekankę z ziemniaków z łososiem pochodzi z kanału na YouTube znakomitego śląskiego kucharza, Remigiusza Rączki.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - zapiekanka ziemniaczana z łososiem Remigiusza Rączki

Składniki

1 kg ziemniaków

1 brokuł świeży

500 g fileta z łososia - może być też inna ryba

sól, pieprz cytrynowy

suszony tymianek

200 g tartej goudy

200 g tartego cheddara

sok z połówki cytryny

beszamel:

2 szklanki mleka

szczypta gałki muszkatołowej

50 g masła

3 łyżki mąki pszennej

sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy i kroimy na talarki. Kroimy brokuł - zużyjemy same różyczki. Gotujemy potem warzywa w niewielkiej ilości wody - mają być al dente. Można to zrobić na parze. Łososia kroimy w niewielką kostkę i doprawiamy solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny. Odstawiamy na chwilę. Przygotowujemy beszamel. Rozpuszczamy masło na patelni, dodajemy mąkę, robimy jasną zasmażkę. Potem pomału wlewamy zimne mleko i mieszamy tak, żeby nie było grudek. Beszamel przyprawiamy gałką muszkatołową, pieprzem oraz solą. Montujemy zapiekankę. Układamy warstwami, każdą warstwę posypujemy solą i tymiankiem. Na spód idą ziemniaki, na to beszamel, potem cheddar, znowu ziemniaki, na to całego pokrojonego łososie ser gouda i chedar, potem ziemniaki i brokuły oraz beszamel. Na wierzch ser gouda. Zapiekanka ląduje w piecu - temperatura 180 stopni, pieczemy 30 minut. Zapiekanka ziemniaczana z łososiem gotowa.