Makaronowe wstążki oblepione gęstym mięsnym i mocno pomidorowym sosem - to brzmi jak kulinarna poezja. Do tego garść utartego sera i można rozkoszować się obiadem. Przygotowanie makaronu po bolońsku wcale nie jest trudne. Podajemy przepis.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

O zaletach makaronu nie trzeba nikogo przekonywać. Gotuje się go szybko, daje energię dzięki węglowodanom. Jeśli dodamy do niego mięsny sos i ser mamy pełnowartościowy obiad, pełen białka, minerałów i dobroczynnego likopenu z pomidorów. Przepis jest inspirowany pochodzącym z Bolonii daniem, czyli makaronem z gęstym, mięsnym sosem, czyli ragù. W Polsce to danie funkcjonuje pod nazwą spaghetti bolognese. Radzimy jednak, wzorem użyć szerokiego makaronu - np. wstążek. Dzięki temu sos świetnie przylepi się do makaronu. Ale tak naprawdę możemy wybrać taki makaron, który lubimy.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - makaron po bolońsku

Składniki:

150 g ulubionego suchego makaronu - np. tagliatelle lub spaghetti

500 g mięsa mielonego - może być mieszane wołowo-wieprzowe lub np. z indyka

1 mała cebula

dwie gałązki selera naciowego - może być ćwiartka małego selera korzeniowego

3 ząbki czosnku

pół szklanki bulionu - może być z kostki

400 g pomidorów z puszki

2 łyżki przecieru pomidorowego

1/2 łyżeczki suszonego oregano

1/2 łyżeczki bazylii suszonej

sól, pieprz

utarty ostry żółty ser

kilka łyżek oliwy lub oleju do smażenia

Przygotowanie:

W głębokiej patelni lub rondlu smażymy na małej ilości oleju pokrojoną cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek - mają się zeszklić. Potem dodajemy utartą marchewkę i posiekany seler naciowy. Jeśli mamy seler korzeniowy, warto go utrzeć tak jak marchewkę. Dalej smażymy przez chwile. Dodajemy mięso mielone i smażymy przez ok. 10 minut. Mięso często mieszamy, żeby nie powstały bryłki. Dodajemy przecier pomidorowy i koncentrat. Znowu dusimy. Jeśli sos jest zbyt gęsty, dodajemy trochę bulionu. Dodajemy oregano i bazylię oraz pieprz. Solimy do smaku - uwaga, jeśli dolewamy bulionu, musimy pamiętać, że on też jest słony. Dusimy przez kwadrans, 20 minut. Sos powinien być gęsty. Gotujemy makaron al dente wg przepisu na opakowaniu. Gotowy makaron odcedzamy i wykładamy na talerze, dodajemy sos mięsno-pomidorowy i posypujemy utartym serem. Smacznego!