Botwinka to liście buraka ćwikłowego, zakończone maleńkimi buraczkami. Można z niej przygotować pyszną zupę na ciepło i chłodnik. Botwinka sprawdza się też świetnie jako dodatek do sałatek czy tart.

Czy botwinka jest zdrowa?

Botwinka jest bardzo zdrowym warzywem, bogatym w składniki odżywcze. Jest źródłem witamin - zwłaszcza C, A, B oraz kwasu foliowego, minerałów - żelazo, magnez, potas, błonnika oraz antyoksydantów.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Chłodnik z botwinki to zimna zupa bogata w warzywa. Dodamy do niego mnóstwo pysznych warzyw. Prawdziwa bomba witaminowa. Wszystko kupimy w pobliskim sklepie. Do chłodnika z botwinki polecamy podać np. grzanki czosnkowe zrobione z bułki - smarujemy bułki masłem wymieszanym z czosnkiem i zapiekamy chwilę w piekarniku. Można to też zrobić na patelni pod przykrywką. Trwa to chwilę, ważne, żeby masło się rozpuściło, a bułka nabrała chrupkości.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - chłodnik z botwinki Ewy Wachowicz

Składniki

1 litr kefiru

½ litra śmietany

1 pęczek botwinki

1 duży ogórek

kilka rzodkiewek

2 ząbki czosnku

1 pęczek koperku

sok z połowy cytryny

½ łyżeczki cukru

sól

pieprz

4 jajka na twardo

Przygotowanie

Botwinkę dokładnie myjemy, Siekamy liście i łodyżki, tak samo robimy z buraczkami. Botwinkę gotujemy w małej ilości wody do której dodajemy pół łyżeczki cukru i sok z połowy cytryny. Buraczki i łodyżki mają zmięknąć. Odstawiamy do wystudzenia - najszybciej wystygnie botwinka, jeśli garnek włożymy do miski z bardzo zimną wodą. Kefir mieszamy bardzo dokładnie ze śmietaną. Ogórki i rzodkiewki kroimy w drobną kostkę. Czosnek przeciskamy przez praskę. Warzywa i czosnek dodajemy do chłodnika. Dodajemy również schłodzoną botwinkę oraz pęczek drobno pokrojonego koperku. Zostawiamy na kwadrans, żeby smaki się przegryzły. Chłodnik z botwinki podajemy z jajkiem na twardo.