Czy wiecie, że cukinia to odmiana dyni? Bywa nazywana też kabaczkiem. Jej nazwa - zucchina - pochodzi z włoskiego - to "mała dynia". Cukinie są pyszne, zdrowe i niskokaloryczne. Cukinia zawiera potas, żelazo, magnez oraz witaminę A, C, K, PP i B1 oraz beta karoten. Najczęściej jest zielona, choć są też odmiany żółte. Skórka jest jadalna.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Żeby przygotować gołąbki, trzeba w to włożyć trochę pracy. A gdyby tak gołąbkowym farszem nadziać cukinię i zapiec ją w sosie pomidorowym. Efekt będzie przepyszny. Składniki na to danie bez problemu kupimy w pobliskim sklepie. Danie będzie pełnowartościowe, bo zawiera węglowodany, czyli ryż, białko - mięso, oraz warzywa - cukinia i bogaty w likopen sos pomidorowy.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - cukinia z gołąbkowym farszem

Składniki

3 większe cukinie lub 4 małe - lepsze do faszerowania są takie bardziej okrągłe

1/4 szklanki ryżu

300 g mięsa mielonego

1 duża cebula

1 jajko

passata pomidorowa - 250 g

3 ząbki czosnku

2 łyżki koncentratu pomidorowego

200 g twardego sera

olej do smażenia

przyprawy - sól, pieprz, suszona bazylia, słodka papryka

Przygotowanie

Cukinie myjemy i osuszamy. We wrzątku podgotowujemy ryż - gdy będzie al dente, odcedzamy. Podsmażamy na oleju posiekaną cebulę i czosnek. Cukinie kroimy na pół i wydrążamy środki, tak żeby powstały łódeczki. Miąższ siekamy i dodajemy na patelnię z cebulą i czosnkiem. Podsmażamy chwilę. Do mielonego mięsa wrzucamy ryż, podsmażone warzywa, jajko, dodajemy przyprawy i koncentrat pomidorowy. Łódeczki z cukinii posypujemy bazylią i smarujemy delikatnie olejem - tak przygotowana cukinię podpiekamy w żaroodpornym naczyniu przez 10 min. Farszem napełniamy cukinie - można farsz trochę ubić. Cukinie oblewamy passatą, Zapiekamy przez ok. 20 min. w temperaturze ok. 180 stopni - może być termoobieg. Potem posypujemy cukinie tartym serem i zapiekamy jeszcze 5 minut, aż ser się rozpuści.