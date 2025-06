Włoska kuchnia kojarzy się przede wszystkim z makaronami i pizzą. Włosi jadają też wiele innych pyszności. W Toskanii na stołach często gości zupa fasolowa, czyli zuppa di fagiolli.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Toskańska zupa fasolowa jest pełna warzyw i aromatycznych ziół. Syci i odżywia. Pamiętajmy, że fasola jest świetnym źródłem białka roślinnego. Proponujemy przygotować tę zupę z fasoli w puszce - będzie szybko i smacznie. Warzywa kupimy w każdym warzywniaku, a część na pewno mamy w domu. Zapraszamy do gotowania.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - fasolowa prosto z Włoch

Składniki

dwie puszki fasoli

1 cebula

seler naciowy

2 marchewki

cztery ząbki czosnku

biała część średniego pora

puszka pomidorów bez skórki

1,5 litra bulionu

garść posiekanego jarmużu lub 1/4 małej kapusty włoskiej

oliwa do smażenia

suszone zioła - tymianek i rozmaryn, sól do smaku

kilka łyżek startego sera

4 kromki czerstwego, białego chleba

Przygotowanie

Fasolę odcedzamy. Zawartość jednej puszki miksujemy, drugą część fasoli zachowujemy w całości. Warzywa obieramy, myjemy i kroimy w drobną kostkę. Na oliwie podsmażamy najpierw cebulę i czosnek, potem dodajemy stopniowo resztę warzyw. Dusimy kilka minut na wolnym ogniu. Dodajemy też po łyżeczce rozmarynu i tymianku. Do garnka wlewamy bulion, dodajemy pomidory, warzywa, całą fasolę i fasolę zmiksowaną. Gotujemy na wolnym ogniu do miękkości warzyw. Doprawiamy do smaku. Na dno głębokiego talerza wkładamy kromkę chleba, zalewamy zupą, a całość posypujemy startym serem - idealnie, jeśli będzie to parmezan. Jeszcze chlust oliwy z oliwek i można jeść. Smacznego! Toskańska zupa fasolowa gotowa.