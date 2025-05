Trwa sezon na szparagi. To pyszne i zdrowe warzywa. Kupmy zielone, wtedy mamy gwarancję, że będą słodkie i soczyste. Zielonych szparagów nie trzeba też obierać. Wybierajmy pęczki jędrnych szparagów o średniej grubości.

Szparagi na zdrowie

Szparagi są bardzo zdrowym warzywem. Są bogate w witaminy - K, A, C, E, foliany i witaminy z grupy B - oraz minerały - m.in. potas, magnez, żelazo). Zawierają też dużo błonnika. Zawierają asparaginę, która działa moczopędnie, pomagając w usuwaniu toksyn z organizmu.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Składniki na tę pyszną tartę ze szparagami kupimy w warzywniaku i w supermarkecie. Warto zaopatrzyć się wcześniej w ciasto francuskie. Dzięki temu tartę zrobimy prawie błyskawicznie. Do tarty użyjemy ser i jajka, posiłek będzie więc pełnowartościowy. Dodajmy do tego ulubioną surówkę i pełnowartościowy obiad gotowy.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - tarta ze szparagami

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego

pęczek zielonych szparagów

4 jajka

szklanka śmietany kremówki

szklanka startego ostrego sera - np. cheddar albo tylżycki

pieprz, sól

Przygotowanie

Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni C. Szparagi myjemy, odłamujemy twarde końcówki - same złamią się w odpowiednim miejscu. Końcówek nie wyrzucamy, można z nich przygotować na bulionie pyszną zupę krem. Ser, jajka i śmietankę mieszamy. Ciasto francuskie wyjmujemy z lodówki, rozwijamy i układamy na blaszce z rantem. Może być forma do tarty z wyższym brzegiem. Układamy szparagi i zalewamy masą jajeczno-serowo-śmietankową. Wstawiamy do piekarnika na 20 minut. Smacznego!