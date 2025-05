Zaplanowanie obiadowego menu to wcale nie jest prosta sprawa. Ma być smacznie i zdrowo. Dobrze, jeśli przygotowanie obiadu nie zabiera dużo czasu, a zakupy można zrobić w osiedlowym sklepie. Podpowiadamy, jak przygotować pyszne dania obiadowe. Łatwe do zrobienia i niedrogie. Na czwartek proponujemy bigos z młodej kapusty z kiełbasą. Do tego podajmy ziemniaki oraz mizerię i wiosenny obiad gotowy.