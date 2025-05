Co na obiad? Czasem trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zwłaszcza że często zostajemy z podjęciem decyzji sami. A ciepły obiad wszyscy chętnie zjedzą. Podpowiadamy, jak przygotować pyszne i tanie dania obiadowe. Łatwe do zrobienia i niedrogie. W czwartek polecamy placki z cukinii z pysznym, kremowym sosem. Danie możemy wzbogacić dodatkiem wędzonej szynki lub łososia.