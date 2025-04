Młoda kapusta to warzywo bez którego wiele osób nie wyobraża sobie wiosennych obiadów i kolacji. Zazwyczaj podawana jest w formie zasmażanej z cebulką, dużą ilością koperku a czasem również pomidorów.

Kapuśniak z młodej kapusty. Te trzy składniki podkręcą smak tej zupy

Okazuje się, że to warzywo jest również idealne do zrobienia wiosennej a już na pewno majówkowej zupy. Kapuśniak z młodej kapusty to idealny pomysł naszybki obiad o tej porze roku.

Kapuśniak z młodej kapusty z przepisu Kwestii Smaku to połączenie tego warzywa z młodymi ziemniakami, wiejską kiełbasą i oczywiście koperku. Tego ostatniego w połączeniu z młodą kapustą po prostu nie może zabraknąć. Oto przepis na kapuśniak z młodej kapusty, czyli szybki obiad na majówkę.

Kapuśniak z młodej kapusty - składniki

1/2 główki młodej kapusty

350 g młodych ziemniaków

1 marchewka

3 łyżki oleju roślinnego

1 cebula

250 g kiełbasy wiejskiej

opcjonalnie - 1/3 szklanki białego wina

1 i 1/2 litra bulionu drobiowego lub mięsnego lub rosołu

przyprawy: 1 łyżeczka kminku, 1/2 łyżeczki cząbru, 1 listek laurowy i ziele angielskie

pęczek koperku

2 łyżki mąki

Kapuśniak z młodej kapusty - przygotowanie

Kapustę umyć i pokroić na cienkie i niezbyt długie paski. Ziemniaki oskrobać i pokroić w kostkę. Marchewkę obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach.

W dużym garnku na łyżce oleju poddusić pokrojoną w kosteczkę cebulę. Dodać pokrojoną na półplasterki kiełbasę i razem podsmażyć. Dodać kapustę, ziemniaki i marchewkę.

Wlać wino jeśli je używamy. Zalać bulionem i zagotować. W międzyczasie doprawić kminkiem, cząbrem, listkiem laurowym i zielem oraz solą i pieprzem. Przykryć i gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.

Na patelni podsmażyć mąkę. Gdy zacznie się rumienić dodać pozostałe 2 łyżki oleju i wymieszać. Wlewać stopniowo około 1/2 - 1 szklanki wywaru z zupy jednocześnie energicznie mieszając aż nie będzie grudek.

Przelać do garnka z zupą, wymieszać i zagotować. Gotować przez ok. 2 minuty, na koniec dodać dużą ilość posiekanego koperku. W razie potrzeby doprawić solą i pieprzem.