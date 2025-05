Obiad to bardzo ważny posiłek w ciągu dnia. Trzeba koniecznie zjeść coś ciepłego i pożywnego. Żadne kanapki obiadu nie zastąpią. Kartoflanka to pożywna zupa, która jest daniem idealnym na obiad. Robi się ją szybko, a składniki mamy zawsze pod ręką. A jeśli czegoś nie ma, bez problemu kupimy to w osiedlowym sklepie.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Jak gotować? Zdrowo, tanio i pysznie. Zupy są bardzo zdrowe. Dostarczają witamin, minerałów, białka, tłuszczów i węglowodanów, a także błonnika. Po zjedzeniu zupy będziemy zdrowo i smacznie najedzeni. Kartoflanka to jedna z najpopularniejszych w Polsce zup.

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kartoflanka od Remigiusza Rączki

Składniki:

1 kg ziemniaki

400 g kości ze schabu wędzonych

liść laurowy - 3 szt.

ziele angielskie - 6 szt.

por - 1 szt.

marchew - 2 szt.

pietruszka - 1 szt.

seler - 0,5 szt.

cebula - 1 szt.

słonina wędzona - 150 g

kiełbasa podwawelska - 1 szt.

kminek - szczypta

majeranek - 1 łyżka

sól, pieprz - do smaku

kwaśna śmietana - 200 g

natka pietruszki - 1 pęczek

do smaku można dodać łyżkę octu

Przygotowanie

Kości ze schabu wkładamy do garnka, zalewamy wodą. Gotujemy do miękkości. Kości schabowe wyjmujemy i obieramy z mięsa. Obieramy warzywa, kroimy w większą kostkę, wrzucamy do garnka z z wywarem z kości schabowych. Dodajemy ziele i liście laurowe. Obieramy i kroimy w kostkę ziemniaki. Wrzucamy do garnka z wywarem z warzywami. Słoninę smażymy na patelni razem z pokrojoną na plasterki kiełbasą. Usmażoną kiełbasę i skwarki przekładamy do garnka z zupę. Na patelni, gdzie został tłuszcz, podsmażamy cebulę. Do zupy dodajemy przyprawy - kminek i majeranek. Gdy warzywa są miękkie, dodajemy śmietanę. Hartujemy śmietanę odrobiną zupy i dodajemy do zupy. Podajemy z posiekaną pietruszką. Smacznego!