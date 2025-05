Obiad to bardzo ważny posiłek w ciągu dnia. Trzeba koniecznie zjeść coś ciepłego i pożywnego. Zapiekanka z makaronu to danie po prostu idealne. Robi się ją szybko, a składniki mamy zawsze pod ręką. A jeśli czegoś nie ma, bez problemu kupimy to w osiedlowym sklepie.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Po weekendzie jesteśmy trochę rozleniwieni. Zaczyna się nowy tydzień pełen pracy. Trzeba też coś dobrego zjeść na obiad, żeby mieć siłę. Starajmy się zbilansować tak danie obiadowe, by były w nim węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze i warzywa. Pyszny obiad w pół godziny? To możliwe z przepisami, które podajemy. Tym razem proponujemy zapiekankę z makaronu z szynką i pieczarkami.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - zapiekanka z makaronu z szynką i pieczarkami

Składniki - na 4 porcje

250 gramów makaronu świderki

1 cebula

250 gramów pieczarek

200 gramów szynki wędzonej

200 gramów sera żółtego

1 jajko

250 mililitrów śmietany 18 proc.

sól, pieprz

papryka słodka

czosnek granulowany

ząbek czosnku

masło lub olej do smażenia

Przygotowanie

Makaron gotujemy al dente. Siekamy cebulę oraz czosnek i kroimy oczyszczone pieczarki w plasterki. Kroimy szynkę w kostkę. Na maśle lub oleju podsmażamy cebulę, gdy się zeszkli, dodajemy pieczarki, znowu chwilę podsmażamy. Gdy pieczarki się delikatnie zrumienią, na patelnię wrzucamy pokrojoną szynkę. Smażymy jeszcze kilka minut. Makaron mieszamy z zawartością patelni, przekładamy do naczynia żaroodpornego. Do miseczki wbijamy jajko, dodajemy śmietanę i przyprawy. Mieszamy. Ser ścieramy na tarce o dużych oczkach. Połowę sera dodajemy do sosu śmietanowego. Sosem polewamy makaron. Ponownie wszystko mieszamy. Wierzch zapiekanki posypujemy resztą startego sera. Pieczemy w temperaturze ok. 180 stopni przez 20 minut. Podajemy z surówką, np. z kapusty. Smacznego!