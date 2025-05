Domowy sos barbecue to świetny dodatek do kanapek lub do pieczonych lub grillowanych mięs. Można kupić oczywiście w sklepie taki sos, ale nic nie zastąpi tego, który przygotujemy sami. Sos BBQ jest bardzo popularny m.in. w USA, gdzie bardzo lubią grillować.

Sos barbecue - co to jest?

Sos BBQ ma słodko-kwaśny i dymny smak. Jego nazwa pochodzi od słowa "rożen" - po hiszpańsku to "barbacoa", a po angielsku "barbecue". Jego pisana historia sięga XVII wieku - można o nim poczytać w angielskiej i francuskiej literaturze. Sos BBQ ma różny smak, zależnie od tego, gdzie jest przygotowywany. I tak np. w Australii sos barbecue to czasami mieszanka sosu pomidorowego i Worcestershire. W USA jest wiele odmian tego sosu, np. w Kansas City jest to gęsty, czerwonawo-brązowy sos, którego głównym składnikiem są pomidory z melasą. Także w Azji spotkamy mnóstwo rodzajów takiego sosu do grillowanych mięs i ryb.

Sos BBQ od Ewy Wachowicz

Znawczyni kuchni i restauratorka Ewa Wachowicz podaje przepis na swój sos BBQ. Przepis pochodzi z jej oficjalnej strony.

Składniki

1 czerwona cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki oleju z pestek winogron

3 łyżeczki słodkiej papryki

½ łyżeczki pieprzu cayenne

4 łyżki ketchupu

4 łyżki musztardy miodowej

6 łyżek octu balsamicznego

2 łyżki miodu

Przygotowanie

Na rozgrzanym oleju szklimy bardzo drobno posiekaną cebulę. Dorzucamy na patelnię drobno posiekany czosnek. Lekko przesmażamy. Dodajemy słodką paprykę i pieprz cayenne. Mieszamy i karmelizujemy. Następnie dodajemy ketchup, musztardę, ocet balsamiczny i miód. Dokładnie mieszamy i chwilę dusimy. Gdy sos zgęstnieje, przekładamy go do słoiczka.