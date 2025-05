Tak przyrządzonego kurczaka zjedzą z apetytem i dorośli, i dzieci. Soczyste, miękkie kawałki kurczaka w złocistej, chrupiącej panierce skuszą każdego. Do tego ulubione dodatki, np. kremowe purée ziemniaczane i surówka z kapusty. Niedzielny, wykwintny obiad mamy gotowy, a jego przygotowanie zajmie naprawdę kilka chwil.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Niedziela to dzień szczególny. Odpoczywamy, spędzamy czas z najbliższymi. Mamy też ochotę zjeść coś dobrego i przy tym się nie napracować. Starajmy się zbilansować tak danie obiadowe, by były w nim węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze i warzywa. Pyszny obiad w pół godziny? To możliwe. Do tego obiad tani i taki, którym wszyscy się najedzą. Tym razem proponujemy złociste, chrupiące kąski z kurczaka. Danie lepsze niż w niejednej restauracji. W sam raz na niedzielny obiad.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - złociste kąski z kurczaka

Składniki - na 4 porcje, czas przygotowania - 25 min

50 dag piersi z indyka

1/2 szklanki mąki

250 gramów płatków kukurydzianych

4 jajka

sól

sos sojowy lub maggi

pieprz

ząbek czosnku

słodka papryka

2 łyżki oleju

Przygotowanie

Mięso z piersi kurczaka czyścimy z błonek. Kroimy w grubsze paski. Z oleju, przeciśniętego przez praskę czosnku, przypraw i sosu sojowego robimy marynatę i wrzucamy do niej mięso. Niech tam poleży przez ok. 5 minut. W tym czasie wbijamy jajka do miseczki, roztrzepujemy je. Na jeden talerzyk wysypujemy mąkę, a na drugi - pokruszone płatki kukurydziane. Kawałki kurczaka najpierw obtaczamy w mące, potem maczamy w jajku, a następnie - w płatkach kukurydzianych. Kawałki kurczaka układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w temperaturze 170°C przez około 15 minut.