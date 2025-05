Rabarbar - co to jest? Warzywo czy owoc? Na pewno to składnik pysznych ciast i kompotów. Rabarbar jest warzywem. Jada się łodygi rabarbaru o kwaskowatym smaku. Im bardziej czerwona jest rabarbarowa łodyga, tym smak jest słodszy.

Czy rabarbar jest zdrowy?

Sezon na rabarbar zaczyna się na przełomie kwietnia i maja, a trwa do połowy czerwca. Rabarbar ma wiele wartości odżywczych. Jest źródłem witamin C, E, A oraz dużej ilości fosforu i potasu. Obniża poziom tzw. złego cholesterolu i jest polecany kobietom w czasie menopauzy. Jest też źródłem antyoksydantów. Nie powinny go jeść jednak w nadmiarze osoby, które chorują na nerki, bo w rabarbarze jest kwas szczawiowy.

Reklama

Przepis na proste i pyszne ciasto z rabarbarem od Remigiusza Rączki

Przepis pochodzi z kanał na YouTube popularnego bardzo, śląskiego kucharza Remigiusza Rączki. Poleca to ciasto na piknik.

Składniki

60 dag rabarbaru

4 łyżki cukru

1,5 szklanki mąki pszennej

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

szklanka cukru

4 jajka

opakowanie cukru waniliowego

szklanka oleju

Przygotowanie

Rabarbar czyścimy i kroimy na małe kawałki, zasypujemy 4 łyżkami cukru i odstawiamy. 4 jajka rozbijamy do miski, dodajemy cukier, ubijamy mikserem do białości. Dosypujemy do masy jajecznej proszek do pieczenia, cukier waniliowy, mąkę i na koniec wlewamy szklankę oleju. Dokładnie mieszamy. Przygotowujemy keksówkę - smarujemy ją tłuszczem i posypujemy bułką tartą. Przelewamy do niej ciasto. Na wierzchu ciasta układamy cały rabarbar - rozkładamy go równo. Można rabarbar trochę wcisnąć do ciasta. Pieczemy przez ok 45 minut w temperaturze 180 stopni. Smacznego!