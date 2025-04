Filety z kurczaka podobnie jak kiełbasa czy karkówka idealnie nadają się na grilla. To mięso, z którego nie muszą rezygnować zwłaszcza ci, którzy chcą na diecie albo lubią lekkie potrawy.

Grillowane filety z kurczaka z mozzarellą i guacamole. To danie idealne na majówkę

Do grillowanych filetów z kurczaka idealnie pasuje ciągnąca się mozzarella oraz zielone, kojarzące się z latem i wiosną guacamole. Awokado, pomidor oraz przyprawy takie jak oregano czy czosnek doskonale wyostrzą smak tego mięsa. Jak zrobić grillowane filety z kurczaka z mozzarellą i guacamole? Oto przepis od Kwestii Smaku.

Reklama

Grillowane filety z kurczaka z mozarellą i guacamole - składniki

4 porcje

500 g filetów z kurczaka

2 łyżeczki oregano

2 ząbki czosnku

oliwa

ok. 125 g sera mozzarella (plastry)

1 awokado

1 pomidor

1/4 czerwonej cebuli

liście świeżej kolendry lub bazylii

zagęszczony ocet balsamiczny

Grillowane filety z kurczaka z mozarellą i guacamole - przygotowanie

Filety z kurczaka opłukać, osuszyć, odciąć błonki i kostki. Pokroić na mniejsze filety wzdłuż i w poprzek, rozbić na równej grubości filety.

Doprawić solą, pieprzem, oregano oraz startym czosnkiem. Następnie obtoczyć w 3 łyżkach oliwy. Odłożyć do zamarynowania na minimum ok. 30 minut (lub na całą noc do lodówki).

W międzyczasie przygotować salsę na wierzch: awokado obrać i pokroić w kostkę. Dodać pokrojonego w kostkę pomidora, drobno posiekaną cebulę, doprawić solą, pieprzem i skropić łyżeczką oliwy. Posypać posiekaną kolendrą lub bazylią i wymieszać.

Rozgrzać patelnię grillową (lub zwykłą patelnię). Kłaść partiami kurczaka i smażyć przez około 3 minuty, aż mięso wysmaży się do połowy filetów. Wówczas przewrócić na drugą stronę i powtórzyć grillowanie przez kolejne 3 minuty.

Zmniejszyć ogień, przewrócić jeszcze raz filety i położyć na nich ser mozzarella. Podgrzewać jeszcze przez około pół minuty, aż ser się roztopi.

Wyłączyć ogień pod patelnią. Na wierzchu filetów położyć salsę pomidorową z awokado i skropić zagęszczonym octem balsamicznym.