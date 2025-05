Grill to przede wszystkim kiełbasa, karkówka albo kaszanka. Przygotowując obiad czy kolację w plenerze albo ogrodzie zazwyczaj zastanawiamy się w czym zamarynować mięso albo jakie produkty mięsne kupić.

Ani grecka, ani gyros. Sałatka szopska świetna do dań z grilla

Warto też pomyśleć o smacznych dodatkach do dań z grilla. Tu najpopularniejsze są rzecz jasna sałatki. Te, które najczęściej pojawiają się w towarzystwie kiełbasy czy karkówki to sałatka grecka, gyros, pomidory z mozarellą albo pierwsze w sezonie ogórki małosolne.

Wszystkie są smaczne i pasują, ale najlepsza zdaniem wielu mistrzów kuchni jest równie pyszna sałatka szopska. To danie, które wywodzi się z kuchni bałkańskiej. Mieszkańcy Czarnogóry i Bułgarii zazwyczaj serwują je do dań mięsnych, które w ich kuchni po prostu królują.

Sałatka szopska. Jaki ser w tej sałatce sprawdzi się idealnie?

Sałatka szopska to zestawienie świeżych warzyw oraz pokruszonego albo startego sera. Najlepszy będzie ten solankowy ser szopski, który charakteryzuje się słonym smakiem i kruchą konsystencją. Jeśli nie mamy go pod ręką albo w sklepie, śmiało można zastąpić go serem feta. Przepis na sałatkę szopską jest bardzo prosty. Wystarczy połączyć składniki. Warto jednak pamiętać, że sera wysypanego na sałatkę nie miesza się. Ma pozostać na wierzchu.

Jak przygotować sałatkę szopską, która idealnie sprawdzi się podczas grilla? Oto prosty i dobry przepis.

Sałatka szopska - przepis - składniki

1 czerwona papryka,

2 ogórki gruntowe,

2 pomidory malinowe,

pół czerwonej cebuli,

150 g sera szopskiego (ewentualnie sera feta lub innego solankowego),

2 łyżki soku z cytryny,

4 łyżki oliwy,

pieprz

Sałatka szopska - przepis - przygotowanie

Pomidory umyć i pokroić na mniejsze kawałki (ćwiartki lub ósemki, w zależności od wielkości). Ogórki umyć i pokroić w półplasterki lub kostkę.

Paprykę umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić w cienkie paski lub kostkę. Tak samo pokroić też paprykę. W dużej misce delikatnie wymieszać pokrojone pomidory, ogórki, paprykę i cebulę. Skropić warzywa oliwą z oliwek i sokiem z cytryny. Można użyć octu winnego. Obficie pokruszyć ser na wierzchu sałatki. Nie mieszać go z warzywami.