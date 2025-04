Karkówka z grilla lub z patelni to danie, które będzie smakowało każdemu miłośnikowi mięsnych dań. Trzeba jednak wiedzieć, jak to mięso przyrządzić. Sekret tkwi w odpowiedniej marynacie i technice przygotowania.

Karkówka z grilla - dlaczego bywa twarda?

Karkówka wieprzowa to delikatne, poprzerastane tłuszczem mięso. Jeśli zbyt długo ją pieczemy i źle przygotujemy przed obróbką cieplną, wtedy mięso staje się twarde i łykowate. Jak tego uniknąć?

Co zrobić, żeby karkówka z grilla była krucha?

Zanim wrzucimy mięso na rozgrzany grill, warto karkówkę wcześniej odpowiednio przygotować. Najlepszym rozwiązaniem jest w przypadku karkówki odpowiednia marynata. Mięso uprzednio zamarynowane ma świetną, mniej zwartą strukturę niż świeżo wykrojone i przyprawione tuż przed gotowaniem.

Karkówka z grilla według przepisu Jakuba Kuronia

Ten przepis na karkówkę z grilla lub patelni pochodzi z oficjalnej strony internetowej Jakuba Kuronia.

Składniki

1 gruby kotlet ze schabu karkowego (około 150 g)

pół łyżeczki miodu

1 ząbek czosnku

1 łyżka sosu sojowego

1 łyżka soku z cytryny

trochę majeranku

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Mięso dokładnie myjemy i osuszamy. Przygotowujemy marynatę z miodu, soli, przeciśniętego przez praskę czosnku, sosu sojowego, soku z cytryny, majeranku, soli i pieprzu. Marynatą nacierami karkówkę z obu stron, przykrywamy i odstawiamy do lodówki na minimum 2 godziny, a najlepiej na całą noc. Grill rozgrzewamy go do średniej temperatury. Mięso grillujemy przez około 5–7 minut z każdej strony, aż będzie dobrze przypieczone i soczyste w środku.