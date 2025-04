Mówimy pesto, a oczyma duszy widzimy piękne, włoskie krajobrazy. Pojawia się też przyjemny zapach tego niezwykłego sosu.

Co to jest pesto?

Pesto to włoski sos, który pochodzi z Ligurii. Robi się go ze świeżej bazylii, oliwy z oliwek, parmezanu i czosnku. Jego nazwa wywodzi się z włoskiego czasownika "pestare", oznaczającego "miażdżyć" lub "zgnieść". Bo pesto robi się, ucierając składniki w moździerzu. Pesto fantastycznie smakuje jako dodatek do makaronów, sałatek, kanapek i wielu innych potraw. To przy tym prawdziwa bomba witaminowa.

Właściwości pokrzywy

Łąki pełne są teraz młodej pokrzywy. To samo zdrowie. W przeszłości chętnie jadano młodą pokrzywę. Dobrze przyrządzona jest lepsza nawet niż szpinak. Przy tym jest bardzo zdrowa. Gdy będziemy zbierać pokrzywę, pamiętajmy, że nie może rosnąć przy ruchliwej drodze lub w centrum miasta. Wybierajmy tereny, gdzie środowisko jest czyste.

Pokrzywa to roślina, która od dawna jest stosowana w ziołolecznictwie. Działa moczopędnie, odtruwająco, przeciwzapalnie, a także wzmacniająco. Wspomaga trawienie, jest idealna dla zdrowej skóry i włosów. Zawiera wiele witamin i minerałów, w tym witaminę C, witaminy z grupy B, żelazo, wapń i magnez. Pokrzywa jest również bogata w chlorofil i garbniki.

Przepis na pesto z młodej pokrzywy

Młode liście pokrzywy smakują jak szpinak lub jarmuż. Można z nich przygotować zupy, sałatki, jarzynkę na ciepło i pesto.

Składniki

60 ml oliwy z oliwek,

solidna wiązka liści pokrzywy,

duża garść liści świeżej bazylii

garść liści zielonej pietruszki

50 g uprażonych nasion słonecznika,

20 g tartego parmezanu lub innego twardego sera, może być np. bursztyn

2 ząbki czosnku,

pół łyżeczki soli,

pieprz do smaku,

łyżka soku z cytryny.

Przygotowanie

Młode pędy pokrzywy dobrze płuczemy i moczymy w zimnej wodzie. Bazylię i pietruszkę myjemy i osuszamy. Zieleninę wrzucamy do kielicha blendera i dodajemy pozostałe składniki. Gotowe pesto można podać z gorącym makaronem, dodawać do sałatek czy kanapek. Sos można przechowywać w lodówce w szczelnie zamkniętym słoiku przez trzy dni.