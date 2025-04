Sałata, zwłaszcza ta masłowa, to wiosną jedno z tych warzyw, po które sięgamy chętnie i często. Niestety bywa, że kilka godzin po przyniesieniu ze sklepu czy bazarku albo następnego dnia jest już zwiędła i nie nadaje się zbytnio do jedzenia.

Sałata będzie świeża i chrupiąca nawet przez kilka dni. Pomoże ten prosty trik

Co można zrobić, by była zielona i smaczna nawet przez kilka dni? Jak ją przechowywać, by długo pozostała świeża? Okazuje się, że jest na to bardzo dobry a zarazem genialny sposób. To właśnie dzięki niemu sałata się nie zmarnuje i będzie długo świeża oraz chrupiąca. Ten prosty trik sprawi, że świeżość sałaty utrzyma się nawet przez tydzień.

Sałata, głównie masłowa, może stracić jędrność i kruchość bardzo szybko, czego głównym powodem jest jej złe przechowywanie. Podstawowy błąd to wkładanie jej do lodówki w foliowej torebce, w którą najczęściej sałata zostaje zapakowana w sklepie lub targowisku.

Jeśli chcemy, by sałata dłużej utrzymała świeżość, najlepiej odpowiednio ją do przechowywania w lodówce przygotować. Przydadzą się do tego:

papierowy ręcznik

foliowy worek

zimna woda.

Jak przechowywać sałatę w lodówce? Opłucz pod wodą i owiń w to

Po przyniesieniu sałaty ze sklepu należy wyjąć ją z foliowej torby, opłukać pod zimną, bieżącą wodą a następnie owinąć w papierowy ręcznik. Dopiero po takim przygotowaniu można włożyć sałatę do foliowego worka. Warto pamiętać o tym, by go nie zamykać. Dzięki temu woda, którą została opłukana sałata, będzie mogła odparowywać.

Tak przygotowana do przechowywania sałata będzie mogła być trzymana w lodówce nawet przez tydzień. Warto też zwrócić uwagę podczas zakupów, czy liście sałaty nie są zwiędnięte albo uszkodzone. Jeśli tak, lepiej jej nie kupować. W przypadku, gdy bardzo potrzebujemy sałaty, można ją także nieco odświeżyć. Wystarczy wówczas zanurzyć ją na pół godziny w bardzo zimnej wodzie. Ten trik powinien pomóc i sprawić, że sałata będzie świeża i całkiem smaczna.

Warto również pamiętać, że sałatę do wykorzystania nie od razu, ale w ciągu kilku dni trzeba przechowywać w całości. Dobrze jest położyć ją w lodówce z dala od innych warzyw oraz owoców, które wydzielają etylen np. bananów i jabłek.