Piątkowe obiady to w wielu domach dania bez mięsa. Nie tylko ze względów religijnych, ale ogólnie przyjętej tradycji. Bywa, że na ten piątkowy obiad czy obiado-kolację nie ma pomysłu. Idealnym rozwiązaniem może okazać się aromatyczna i prosta w przygotowaniu zapiekanka.

Piątkowy obiad. Zapiekanka z przepisu Joli

Warto sięgnąć po tą z przepisu Joli. Podstawą tej zapiekanki są ziemniaki, pieczarki oraz por. Jest smaczna i aromatyczne, bo dodaje się do niej m.in. gałkę muszkatołową. Można ją podać na imprezie, na obiad albo kolacje. Warto zrobić od razu dwie, bo to danie świetnie nadaje się do odgrzewania.

Jak zrobić tę zapiekankę z porem i pieczarkami? Oto przepis Joli.

Przepis na zapiekankę z porem i pieczarkami - składniki

700 g ziemniaków

300 g pieczarek

3 pory

330 g śmietany 18%

2 jajka

100 g szynki

100 g sera mozzarella

3-4 ząbki czosnku lub 1 łyżeczka czosnku granulowanego

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej

1 łyżka masła klarowanego

sól

pieprz

Przepis na zapiekankę z porem i pieczarkami - sposób przygotowania

Ziemniaki obrałam, przekroiłam na pół (przekrajam, jeśli są duże) i gotowałam w osolonej wodzie ok. 15-20 min. Po tym czasie ziemniaki odcedziłam i odstawiłam do wystudzenia.

Por i pieczarki pokroiłam. Na patelnię dałam masło klarowane i rozgrzałam. Zamiast masła klarowanego można użyć 1 łyżki oleju + 1 łyżki masła. Na rozgrzane masło wrzuciłam najpierw por, dodałam sól i smażyłam aż zmięknie co jakiś czas mieszając. Następnie wrzuciłam pieczarki, ponownie posoliłam, dodałam pieprz i smażyłam również co jakiś czas mieszając do momentu aż z pieczarek odparuje woda.

Szynkę pokroiłam w kosteczkę. Możecie użyć dowolnej szynki, takiej jaką lubicie lub wysmażonego boczku, który również będzie tutaj pasował. Szynki nie przesmażam. Jeśli macie mozarellę w kostce to należy ją zetrzeć. Ja użyłam mozzarelli tartej.

Śmietanę wymieszałam z jajkami, dodałam sól, pieprz, gałkę muszkatołową, czosnek (jeśli świeży to przeciśnięty przez praskę lub starty na tarce o drobnych oczkach) i wszystko wymieszałam. Wystudzone ziemniaki pokroiłam w talarki o grubości ok. 0,5 cm, ale mogą być grubsze.

Na dnie naczynia żaroodpornego ułożyłam warstwę ziemniaków, polałam połową masy śmietanowo-jajecznej i wyłożyłam pieczarki z porem. Na nich ułożyłam drugą warstwę ziemniaków. Ponownie polałam masą śmietanowo-jajeczną, posypałam pokrojoną szynką i serem. Tak przygotowaną zapiekankę przykryłam i wstawiłam do piekarnika nagrzanego do temp. 180 stopni (góra-dół; bez termoobiegu) i piekłam przez ok. 15-20 min.

Następnie naczynie odkryłam, temp. piekarnika zwiększyłam do 200 stopni i piekłam do momentu, aż ser się zarumieni (ok.10-15 min.). Gotową zapiekankę posypałam posiekanym szczypiorkiem.