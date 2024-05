Skyr to jogurt islandzki, który od kilku już lat bije rekordy popularności. To produkt, który szczególnie upodobali sobie ci, którzy dbają o swoją dietę lub się odchudzają. Skyr poza tym, że jest bogaty w białko, ma niski poziom cukru i jest naturalnie niskotłuszczowy.

Z racji niskiego indeksu glikemicznego nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. To z kolei ważne dla osób z cukrzycą lub chcących kontrolować poziom cukru we krwi. Nic, więc dziwnego, że skyrnik, czyli sernik z jogurtu islandzkiego, bije rekordy popularności. Jak go przygotować? Poniżej prezentujemy przepis na skyrnik z owocami.

Przepis na skyrnik

Składniki:

4 białka

4 żółtka

800 g skyru naturalnego

110 g ksylitolu (lub cukru)

1 budyń o smaku waniliowym

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

300 g owoców (truskawki, borówki)

Sposób przygotowania:

Białka ubij do uzyskania sztywnej konsystencji. Piekarnik nagrzej do 180°C. Do miski przełóż skyr, ksylitol, budyń, ekstrakt, żółtka i proszek do pieczenia. Dokładnie zmiksuj. Następnie za pomocą szpatuły delikatnie wmieszaj do masy ubite białka.

Spód formy o wymiarach 28 cm x 18 cm wyłóż papierem do pieczenia. Boki posmaruj odrobiną tłuszczu (masłem lub olejem). Przełóż do nagrzanego piekararnika i piecz w 180°C przez około 40 minut do zrumienienia wierzchu sernika.

Upieczony skyrnik pozostaw w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami do przestudzenia. A następnie przełóż go do lodówki na kilka godzin, tak żeby dobrze się schłodził. Udekoruj owocami.