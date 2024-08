Cheesecake on a stick, bo tak nazywa się ten deser w oryginale, to hit ostatnich tygodni. Zajadają się nim smakosze na całym świecie a od niedawna również Polacy.

Przygotowanie sernika na patyku wcale nie jest takie skomplikowane. Można go zrobić dosłownie w kilka chwil. Z pewnością podbije podniebienia zarówno gości, jak i domowników. Jego tajemnicą jest to, że można go dostosować do preferencji tych, którzy będą go jeść, pod kątem polewy, posypki, czy innych dodatków.

Jak go zrobić? Oto przepis na sernik na patyku.

Przepis

Składniki:

Składniki na 12 dużych porcji (tortownica 26cm)

Ciasto:

170g mąki

1 jajko

3g proszku do pieczenia

30g cukru pudru

60g masła 82%

Sernik:

4 jajka

¾ szklanki drobnego cukru

¾ szklanki mleka w proszku

200g słodkiej śmietanki 30%

750g twarogu sernikowego

1 budyń waniliowy w proszku

1 łyżka mąki ziemniaczanej (25g)

1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią

Polewa z białej czekolady:

400g białej czekolady dobrej jakościowo

2 łyżki mleka

Odrobina barwnika czerwonego w żelu

Polewa z mlecznej i deserowej czekolady:

150g czekolady mlecznej

150g czekolady deserowej

1½ łyżki mleka

Dodatkowo:

Wszelkie pojedyncze sztuki ciasteczek i pralinek, owoce liofilizowane oraz świeże np. truskawki, orzechy, posypki, wiórki kokosowe

Sposób przygotowania:

Ciasto:

Wszystkie składniki na ciasto siekamy ze sobą i szybko zagniatamy. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia (sam spód) i wylepiamy ją ciastem- zarówno spód jak i boki - one nie muszą być dokładnie. Schładzamy w lodówce minimum 1 godzinę, po czym pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 20 minut. Studzimy.

Sernik:

W trakcie przygotowania masy serowej na spód zimnego piekarnika wstawiamy dużą blaszkę, do której wlewamy szklankę zimnej wody. Włączamy piekarnik na 180ºC (góra-dół).

Jajka ubijamy z cukrami, dodajemy śmietankę, twaróg, przesiane mleko w proszku oraz budyń wraz z mąką ziemniaczaną. Masę serową mieszamy tylko do połączenia, dłuższe mieszanie przyczyni się do zbytniego napowietrzenia sernika. Przelewamy na podpieczony spód. Ciasto wkładamy do piekarnika i skręcamy temperaturę do 150ºC. Pieczemy 80 minut w kąpieli wodnej. Po wyłączeniu piekarnika przynajmniej przez 10 minut nie otwieramy go, a następnie przez całą noc studzimy przy uchylonych drzwiczkach.

Sernik dzielimy na 12 części, w każdą z boku wbijamy patyczek do lodów. Chowamy do zamrażarki na ok 4 godziny, a następnie zanurzamy w roztopionych ciepłych czekoladach i od razu dekorujemy bo czekolada momentalnie zastyga. Tak przygotowane serniczki ponownie schładzamy np. w lodówce.