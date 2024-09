Nareszcie mam dla was przepis na przepyszny sernik z rosą i brzoskwiniami. O co chodzi z tą rosą już odpowiadam. Rosa to kropelki powstałe z rozpuszczonego cukru, które pojawiają się na upieczonej pianie z białek tworząc piękne kropelki rosy. Ten sernik to jedno z pierwszych ciast, które nauczyła mnie robić moja mama - pisze na swoim blogu Jakub Kuroń.

Ten sernik można zrobić z owocami z puszki, ale też ze świeżymi. Oto przepis z rosą i brzoskwiniami.

Przepis

Składniki:

Spód

3 jajka

1 szklanka mąki (170g)

pół szklanki cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Masa serowa:

1 kg twarogu sernikowego może być z wiaderka

2 jajka

4 żółtka

1 szklanki cukru

125 ml oleju np. rzepakowego

750 ml mleka

2 budynie np. śmietankowe

2 łyżki kaszy manny

brzoskwinie z puszki ok. 500g

Beza:

4 białka

pół łyżki cukru np. trzcinowego

1 łyżka mąki ziemniaczanej

Dodatkowo:

masło i kasza manna do wysmarowania blachy lub papier do pieczenia

Sposób przygotowania:

W misce ubij jajka z cukrem i dodaj wymieszana z proszkiem do pieczenia mąkę. Gotowa masę wylej do formy o wymiarach najlepiej 25 cm na 37 cm wysmarowanej masłem i posypanej kasza manna. Piecz przez ok 20 min w 180°C aż ciasto delikatnie się zarumieni.

Następnie przygotuj masę serowa. Ubij w dużej misce jaja z żółtkami i cukrem, mieszając dodaj resztę składników: twaróg, olej, mleko, budyń i kasze manna. Tak przygotowana masę wylej delikatnie na zapieczone ciasto.

Na koniec brzoskwinie pokrój w paski i powkładaj w masę serową. Piecz przez 60 min w 180°C.

Na zakończenie przygotuj beze. W naczyniu ubij białka na sztywna pianę, pod koniec ubijania dodaj cukier i mąkę ziemniaczana. Tak przygotowana beze przełóż na upieczony sernik i piecz jeszcze 10 min. Ciasto zostaw do ostygnięcia, z pewnością po chwili pojawią się na nim wcześniej wspomniane krople rosy.