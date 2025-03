Biała kiełbasa to gwóźdź wielkanocnego menu. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej Wielkanocy. Jemy ją razem z żurkiem. Można jednak przygotować z białej kiełbasy pyszne, samodzielne zdanie. Ewa Wachowicz ma świetny przepis na to, jak sprawić, by biała kiełbasa została królową wielkanocnego stołu.

Biała kiełbasa - królowa wielkanocnego stołu

Biała kiełbasa to nieodłączny składnik wielkanocnego menu. Robi się ją z mięsa wieprzowego. Niektórzy dodają do niej trochę wołowiny. Wykorzystywana jest głównie łopatka, boczek lub podgardle. Biała kiełbasa robiona jest w prawdziwym jelicie wieprzowym. Kluczowe są przyprawy - majeranek, liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Biała kiełbasa może być surowa lub parzona. Biała kiełbasa zawdzięcza swój kolor surowcom – mięso jest różowe, a tłuszcz - biały; biało-różowy kolor ma więc kiełbasa surowa. Kiełbasa parzona jest szarawa.

Przepis na białą kiełbasę z piekarnika od Ewy Wachowicz

Składniki

8 kawałków białej kiełbasy, najlepiej surowej

4 cebule

4 jabłka

sok z cytryny

kilka ziaren jałowca

2 łyżki masła klarowanego do smażenia

kilka gałązek świeżego tymianku

150 ml cydru

Przygotowanie

Kiełbasę wrzucamy do wrzątku; jeśli mamy kiełbasę parzoną, nie musimy tego robić. Jabłka myjemy i kroimy na ósemki. Wycinamy z jabłek gniazda nasienne, ósemki jabłek przekładamy do miski, skrapiamy sokiem z cytryny, mieszamy i odstawiamy. Cebule siekamy w piórka i szklimy na maśle. Cebulą wykładamy naczynie żaroodporne do zapiekania. Na cebuli układamy sparzoną kiełbasę. Przyprawiamy jałowcem i gałązkami tymianku. Pieczemy przez 10 minut w 200 st. C. Po tym czasie podlewamy cydrem i dokładamy jabłka. Zapiekamy przez 15-20 minut.